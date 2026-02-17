En Montería vigilan las casas para evitar robos mientras el agua baja

El día de la inundación, Mireya estaba en casa de su mamá celebrando su cumpleaños. “Mireya, se le está entrando el agua a la casa”, escuchó en una nota de voz que le envió una vecina.
“¡Mi casa!”, gritó cuando llegó y se dio cuenta de que no era que el agua estuviera entrando, su vivienda ya estaba inundada. Como pudo, apiló algunos muebles, empacó ropa a la carrera y desconectó los electrodomésticos. Nueve horas después, el agua había subido dos metros y de su casa apenas se alcanzaba a ver el techo. Todo el barrio quedó bajo el agua y, dos semanas después, sigue igual. Alto de Canaán es una de las zonas que permanece sumergida en aguas negras estancadas, atrapada en una especie de embudo al que el agua le entra por todos lados. Mireya al menos tuvo para dónde irse, otros no tuvieron la misma suerte, nadie estaba avisado. Llovió como nadie lo pronosticó.