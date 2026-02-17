¿Informes anónimos son la excusa del Gobierno Petro para sacar oficiales?

La poderosa Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) mantiene bajo escándalos en este Gobierno. Todos los cuestionamientos tienen un patrón común: la ligereza con la que los exM-19 nombrados por Gustavo Petro manejan asuntos de seguridad nacional basados en documentos anónimos o cuestionables por su contenido poco verificado.
El caso más reciente gira en torno a un informe de ese organismo basado en un anónimo, que terminó con la salida del general Edwin Urrego y del teniente coronel Óscar Moreno. Urrego, entonces comandante de la Policía en Barranquilla, fue señalado junto a Moreno de una supuesta conspiración para “plantar droga” y comprometer al presidente Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Urrego cuestionó la solidez del documento: “Frente al informe, me parece escueto, muy básico. Deja entrever cosas que carecen de fundamento”. La controversia aumentó cuando el propio ministro Benedetti y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, hablaron de una posible “desinformación” al presidente a partir de esas versiones.
En medio del debate, este martes la DNI emitió un comunicado en el que defendió la facultad constitucional del jefe de Estado para llamar a calificar servicios a miembros de la Fuerza Pública. La postura reavivó la discusión sobre el alcance de la inteligencia estratégica en decisiones de alto impacto político.