Elecciones en Córdoba no se suspenderán por lluvias, confirma Registraduría

Aunque cerca de 120 puestos de votación presentan posibles afectaciones por las lluvias en municipios como Montería, Ayapel y Cereté, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que los comicios del 8 de marzo se mantienen.

    La Registraduría mantiene el calendario electoral en Córdoba, pese a las afectaciones por la temporada invernal en varios municipios.
El Colombiano
hace 3 horas
El registrador nacional, Hernán Penagos, aclaró que las elecciones previstas para el próximo 8 de marzo en el departamento de Córdoba no serán suspendidas ni canceladas por la actual emergencia invernal, pese a versiones que han circulado en redes y algunos sectores políticos.

Conozca: En la vereda El Sabanal de Córdoba claman por la Ungrd tras inundaciones: “Quedamos sin sustento y endeudados”

Según explicó, actualmente se tienen identificados cerca de 120 puestos de votación con posibles afectaciones por las lluvias, así como seis sitios de escrutinio con incidencias, tanto en Montería como en otros municipios del departamento. Entre las zonas con reportes se encuentran Ayapel, Cereté, Montería, Puerto Escondido y San Pelayo.

Penagos señaló que todos los puntos con riesgo han sido plenamente referenciados y están bajo seguimiento de la entidad. No obstante, aclaró que hasta el momento no se ha tomado la decisión de trasladar ningún puesto de votación.

El registrador anunció que este jueves viajará a Montería para sostener una reunión con el gobernador, el alcalde de la capital cordobesa y otros mandatarios locales, con el fin de evaluar la situación y analizar posibles alternativas logísticas.

Sin embargo, reiteró que aún faltan varias semanas para la jornada electoral y que, por ahora, no se contemplan cambios en la programación de los comicios.

