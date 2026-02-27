Los 5 “guardianes” de las elecciones que desmienten la narrativa de fraude de Petro

¿Quién garantiza que las elecciones del país sean transparentes? La pregunta volvió al centro del debate público tras recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien puso en duda algunos aspectos del sistema electoral, en particular el manejo del software de escrutinios y la administración de la información durante el proceso.
Sus afirmaciones, la mayoría sin sustento según expertos, volvieron a poner al límite a las instituciones. Casi que ningún otro presidente en la historia reciente había insistido tanto en una narrativa de supuesto fraude sin pruebas. Petro quiere ganar por cara y sello; si gana eleciones —como ha sucedido recientemente— dice que logró disipar las dudas, pero si pierde, asume el papel de víctima y reclama fraude.
Por fortuna para la democracia colombiana, hay cinco “guardianes” para las elecciones que cumplen un papel fundamental y a quienes la sociedad debe rodear saliendo a votar libremente.
Tal y como está pensada la estructura institucional, se trata de un sistema de responsabilidades distribuidas y vigilancia cruzada que opera en antes de la jornada, el día de la votación y durante los escrutinios posteriores. La lógica es que ninguna entidad concentre todo el poder sobre el proceso.