Los precandidatos “desaparecidos” que no llegaron ni al 1 % en la encuesta de Invamer: ¿no despegó la campaña de Roy Barreras?

Invamer publicó su más reciente encuesta, que muestra la intención de voto de los encuestados en el país entre el 15 y el 27 de noviembre para las elecciones presidenciales de 2026. Entre los precandidatos con mayor intención de voto se encuentran Iván Cepeda con el 31,9%; Abelardo de la Espriella con 18,2%, Sergio Fajardo con 8,5%; Miguel Uribe Londoño con 4,2%, Claudia López con 4,1%, Vicky Dávila con 3,7%, Juan Carlos Pinzón con 2,9% y Germán Vargas Lleras con 2,1%.
El crecimiento de Cepeda también está influenciado por la reciente consulta de octubre del Pacto Histórico, en la que resultó ganador con más de 1,5 millones de votos frente a la exministra Carolina Corcho.