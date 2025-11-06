Tambalea el partido de Roy Barreras: Consejo de Estado admite demanda que pone en riesgo su personería jurídica

En la cuerda floja y tambaleante se encuentra el partido político del precandidato presidencial Roy Barreras, luego de que el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitiera una demanda que busca la anulación de su personería jurídica.

Los abogados Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Lucas Durán Hernández presentaron este recurso contra La Fuerza de la Paz, como se hace llamar el movimiento, con fundamento en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, para lograr la nulidad de la Resolución 5436 del 5 de diciembre de 2022, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció dicha personería jurídica.

Lea también: “No me pienso desprender del petrismo”: Roy Barreras

No obstante, los demandantes argumentaron que la creación de La Fuerza de la Paz se produjo en 2022, tras la división de la Alianza Democrática Amplia (ADA), y tuvo lugar mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantenía abiertos procesos sancionatorios contra dicho movimiento político.

También solicitaron tener en cuenta que ningún partido puede obtener su reconocimiento jurídico mientras enfrenta sanciones y/o investigaciones por presuntas irregularidades en campañas y reportes de gastos, motivo por el cual se considera que el acto del Consejo Nacional Electoral (CNE) incurrió en un vicio de legalidad.

Entérese: Los liberales le cierran la puerta al Frente Amplio de Petro y Roy Barreras: “No seremos los sepultureros de la Constitución”

“Permitir la escisión de partidos políticos y el consecuente reconocimiento de personería jurídica mientras existen procesos sancionatorios en curso podría generar un fraude a la Ley, como ya se mencionó y lo expuso la propia Corte Constitucional”, se lee en la demanda.

Si bien los demandantes pidieron que se decretara una medida cautelar de urgencia, el Consejo de Estado aún no se ha pronunciado al respecto, aunque concedió un plazo de 30 días para que la colectividad liderada por Roy Barreras responda a los argumentos de la acción presentada.

Siga leyendo: CNE le negará al Pacto otra petición, Roy Barreras oficializará su candidatura y otros secretos del poder en De Buena Fuente