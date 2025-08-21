Revelan nueva foto de Epa Colombia después de su traslado a la Escuela de Carabineros

La empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros en Bogotá. El movimiento de centro carcelario se realizó el pasado 20 de agosto, luego de que el Ministerio de Justicia y el Inpec avalaran la solicitud de su defensa. El abogado Francisco Bernate explicó que la decisión se tomó tras advertir posibles riesgos de seguridad para la empresaria dentro de El Buen Pastor. Contexto: Mejoran las condiciones de ‘Epa Colombia’: fue trasladada a una guarnición militar Con la autorización, Barrera Rojas fue llevada a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá. A su llegada, se le practicó el procedimiento de reseña, en el cual se tomó una nueva fotografía difundida por Noticias Caracol.

En la imagen, Epa Colombia aparece con una prenda azul y un corte de cabello con capul. FOTO: NOTICIAS CARACOL

Razones para el traslado de Epa Colombia

La defensa de Barrera argumentó que su permanencia en El Buen Pastor representaba un riesgo para su vida e integridad. Con base en la normativa penitenciaria, las autoridades aceptaron reubicarla en una unidad militar con condiciones diferentes de seguridad. El traslado se sustentó en la figura legal que permite mover a internos cuando existen amenazas comprobadas. De esta manera, la Escuela de Carabineros se convierte en el lugar donde Epa Colombia continuará cumpliendo su pena. La defensa presentó una tutela para buscar tumbar la condena, pero la Corte Suprema la negó en julio de 2025, ratificando la pena.

Condena contra Epa Colombia