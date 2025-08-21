x

Revelan nueva foto de Epa Colombia después de su traslado a la Escuela de Carabineros

Se conoció la fotografía de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, en su ingreso a la Escuela de Carabineros.

  • El traslado se dio el 20 de agosto. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

La empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros en Bogotá.

El movimiento de centro carcelario se realizó el pasado 20 de agosto, luego de que el Ministerio de Justicia y el Inpec avalaran la solicitud de su defensa. El abogado Francisco Bernate explicó que la decisión se tomó tras advertir posibles riesgos de seguridad para la empresaria dentro de El Buen Pastor.

Contexto: Mejoran las condiciones de ‘Epa Colombia’: fue trasladada a una guarnición militar

Con la autorización, Barrera Rojas fue llevada a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá. A su llegada, se le practicó el procedimiento de reseña, en el cual se tomó una nueva fotografía difundida por Noticias Caracol.

En la imagen, Epa Colombia aparece con una prenda azul y un corte de cabello con capul. FOTO: NOTICIAS CARACOL
En la imagen, Epa Colombia aparece con una prenda azul y un corte de cabello con capul. FOTO: NOTICIAS CARACOL

Razones para el traslado de Epa Colombia

La defensa de Barrera argumentó que su permanencia en El Buen Pastor representaba un riesgo para su vida e integridad. Con base en la normativa penitenciaria, las autoridades aceptaron reubicarla en una unidad militar con condiciones diferentes de seguridad.

El traslado se sustentó en la figura legal que permite mover a internos cuando existen amenazas comprobadas. De esta manera, la Escuela de Carabineros se convierte en el lugar donde Epa Colombia continuará cumpliendo su pena.

La defensa presentó una tutela para buscar tumbar la condena, pero la Corte Suprema la negó en julio de 2025, ratificando la pena.

Condena contra Epa Colombia

Epa Colombia cumple una condena de cinco años y dos meses de cárcel, confirmada por la Corte Suprema de Justicia a comienzos de 2025. La sentencia corresponde a los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en el servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron en noviembre de 2019, cuando Barrera grabó y difundió videos en los que destruía parte de la estación Molinos de TransMilenio en Bogotá.

Lea también: El ministro Montealegre ya tiene una estrategia para sacar de la cárcel a “Epa Colombia”, como le pidió Petro

La Corte Suprema señaló en su fallo que la difusión masiva de estos mensajes incitaba a la violencia y podía instigar a terceros a cometer conductas similares, en un contexto social marcado por las protestas. Además de la condena, la justicia le prohibió ejercer como influencer en redes sociales.

Le puede interesar: “Usted sabe qué hay que hacer”: Petro le pidió a Eduardo Montealegre sacar a Epa Colombia de la cárcel

