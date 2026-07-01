Interventor de Famisanar EPS fue requerido por la Policía por desacato de tutela, ¿qué dijo la entidad?

La Policía requirió al gerente interventor de Famisanar EPS, intervenida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de Germán Darío Gallo, y los hechos se presentaron tras un incidente de desacato de una acción de tutela. Esta fue presentada por un paciente que denunció la falta de entrega de insumos médicos que necesita para su tratamiento. Sin embargo, la EPS se defendió en un comunicado. “La entidad atendió de manera oportuna los requerimientos derivados de dicho proceso, dio cumplimiento a la decisión judicial y superó la situación que dio origen a la actuación, garantizando la protección del derecho fundamental a la salud del usuario”, escribieron. Le puede interesar: ¿De dónde saldrán los 10 billones que el nuevo gobierno le va a inyectar al sistema de salud?

La entidad no precisó cuál fue la actuación específica relacionada con el interventor Gallo. Tampoco expuso las circunstancias que dieron origen al trámite judicial ni las condiciones concretas del paciente. Vale recordar que Famisanar EPS está bajo intervención forzosa para administrar de la Superintendencia de Salud desde septiembre de 2023 por problemas financieros y de prestación del servicio. Tiene 2,9 millones de afiliados distribuidos en los 32 departamentos del país, cuya mayoría (50,32 %) está concentrada en la capital.

Otras noticias de Famisanar EPS

Famisanar EPS ha sido noticia esta semana, ya que la Clínica Infantil Colsubsidio informó continuará atendiendo las urgencias pediátricas hasta el próximo 15 de julio, tras llegar a un acuerdo con esa entidad, que se enfocaría en avanzar en el pago de las obligaciones económicas pendientes. Este cambio representa un alivio temporal para la red de atención infantil de Bogotá, que se preparaba para afrontar la salida de uno de los principales servicios de urgencias pediátricas de la ciudad. No obstante, la continuidad del servicio dependerá de que los compromisos financieros acordados entre ambas entidades se materialicen dentro de los plazos establecidos. Le puede interesar: La “bomba” en el sistema de salud que tendrá que desactivar Abelardo De la Espriella cuando asuma la Presidencia De acuerdo con los reportes oficiales, las urgencias pediátricas de Bogotá registran niveles de ocupación muy superiores a su capacidad instalada, situación que podría agravarse si disminuye la oferta de atención. La permanencia de este servicio evita, de momento, que miles de pacientes deban ser remitidos a otras instituciones ya saturadas. El origen de esta situación está relacionado con las dificultades financieras derivadas de la cartera que Famisanar EPS mantiene con Colsubsidio. La deuda, que supera los $700.000 millones según información conocida previamente, ha puesto en riesgo la sostenibilidad de algunos servicios médicos de alta complejidad que presta la institución. El caso ha reavivado las preocupaciones del sector salud sobre la estabilidad de los servicios pediátricos en el país. Organizaciones médicas han advertido que las dificultades financieras de las EPS pueden comprometer la disponibilidad de camas, especialistas y servicios esenciales para niños, niñas y adolescentes. Le puede interesar: Atención, profesional de salud: Abren inscripciones para Servicio Social Obligatorio

Polémica a principio de año

En enero de 2026, Famisanar EPS también fue señalada por el hoy senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero. El congresista denunció que, en apenas mes y medio, el ya mencionado interventor Germán Darío Gallo habría contratado a 75 personas desde su llegada en noviembre del año pasado, con un costo mensual cercano a los $700 millones. De acuerdo con lo que expuso el representante, dentro de estas contrataciones figuran bachilleres con salarios de hasta 28 millones de pesos mensuales, así como técnicas en enfermería que recibirían cerca de 40 millones al mes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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