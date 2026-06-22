¿Cuánto se demora el escrutinio en Colombia? Así es el proceso que dicta el resultado oficial de elecciones

Con una participación histórica de más de 26,3 millones de votantes, equivalente al 63,6 % del censo electoral, el preconteo otorgó la victoria a Abelardo de la Espriella con una diferencia de 250.820 votos sobre Iván Cepeda, una brecha de apenas 0,96 puntos porcentuales.
Tras conocerse el resultado, y con la estrecha diferencia, Iván Cepeda Castro señaló que, aunque reconoce la tendencia que muestran los datos, estos “aún no son oficiales ni vinculantes”. Es decir, “Una vez se produzca el resultado final del escrutinio y se conozca su consolidado definitivo, reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor”.
Pero, ¿qué es el escrutinio y cuál es la diferencia con el preconteo?