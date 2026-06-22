¿Cuánto se demora el escrutinio en Colombia? Así es el proceso que dicta el resultado oficial de elecciones

Con una participación histórica de más de 26,3 millones de votantes, equivalente al 63,6 % del censo electoral, el preconteo otorgó la victoria a Abelardo de la Espriella con una diferencia de 250.820 votos sobre Iván Cepeda, una brecha de apenas 0,96 puntos porcentuales. Tras conocerse el resultado, y con la estrecha diferencia, Iván Cepeda Castro señaló que, aunque reconoce la tendencia que muestran los datos, estos “aún no son oficiales ni vinculantes”. Es decir, “Una vez se produzca el resultado final del escrutinio y se conozca su consolidado definitivo, reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor”. Pero, ¿qué es el escrutinio y cuál es la diferencia con el preconteo?

¿Cuál es la diferencia entre escrutinio y preconteo?

Según la Registraduría Nacional, el escrutinio consiste en la verificación y conteo oficial de los votos, proceso ya iniciado por los jurados de votación y comisiones escrutadoras. Su objetivo es revisar las actas electorales, resolver reclamaciones y consolidar los resultados que finalmente serán certificados por las autoridades electorales. Puede leer: Los 90 decretos con los que Abelardo espera sacudir el país desde el 7 de agosto si gana las Presidencia El procedimiento comienza una vez cierran las mesas de votación. En una primera etapa participan los jurados y los testigos electorales, quienes realizan el conteo inicial y diligencian las actas correspondientes. Posteriormente entran en funcionamiento las comisiones escrutadoras, integradas por jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos, acompañados por delegados del Consejo Nacional Electoral, organismos de control y representantes de las campañas. A diferencia del preconteo, que tiene únicamente fines informativos, el escrutinio sí tiene efectos jurídicos y puede modificar las cifras reportadas inicialmente. Esto ocurre porque durante la revisión se corrigen errores de transcripción, se resuelven reclamaciones y se verifican inconsistencias detectadas en las actas.

¿El escrutinio cambiará los resultados de las elecciones en Colombia?

Antecedentes recientes muestran que los resultados pueden variar. En las elecciones legislativas de 2022, el Pacto Histórico recuperó más de 500.000 votos durante el escrutinio, lo que alteró la distribución de curules en el Congreso. En contexto: ATENCIÓN: Abelardo De la Espriella es el virtual ganador de la Presidencia, según preconteo de la Registraduría Sin embargo, las diferencias entre preconteo y escrutinio de elecciones presidenciales no ha presentado tantas diferencias. En 2022, cuando Gustavo Petro competía en primera vuelta contra Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, la diferencia entre el preconteo y el escrutinio municipal fue de apenas el 0,1 %, según la Registraduría. En la primera vuelta presidencial de este año: Abelardo de la Espriella pasó de 10.361.499 votos en el preconteo a 10.366.143 en el escrutinio, mientras que Iván Cepeda aumentó de 9.688.361 a 9.703.921 sufragios. En las elecciones legislativas de este mismo 2026, la diferencia global entre preconteo y escrutinio fue de apenas 0,28 %, según la Misión de Observación Electoral. Otras mediciones incluso la bajan a 0,2 %. La propia MOE ha documentado esa tendencia durante años. Sí existen diferencias entre preconteo y escrutinio, pero son pequeñas, normales y propias de cualquier proceso electoral masivo. Corrigen errores humanos, ajustan cifras, pueden mover porcentajes y, en elecciones legislativas cerradas, incluso definir una curul.

La duración del proceso depende del volumen de votación y de las reclamaciones presentadas. Como referencia, en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo el escrutinio comenzó hacia las 8:00 de la noche de la jornada electoral y se prolongó hasta el 2 de junio, cuando se completó la consolidación nacional de los resultados. Con base en experiencias anteriores, el escrutinio puede tardar de 3 días hasta dos semanas. El procedimiento se desarrolla de manera escalonada. Primero se realizan los escrutinios distritales y municipales, luego los departamentales y, finalmente, la consolidación nacional que queda bajo la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Falta esperar el resultado. Lea también: Abelardo De la Espriella, el litigante costeño que se convirtió en ganador de las elecciones presidenciales

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