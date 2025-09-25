x

Esta es la resolución y las notas por las que Margarita Rosa de Francisco se ganó matrícula de honor en la Unad

La actriz publicó una resolución de la universidad con la que busca zanjar la controversia por haber recibido supuestamente un subsidio en su matrícula por supuestamente pertenecer al estrato 3. Dice que si hubo un error, pagará lo que corresponda.

  • Margarita Rosa pidió claridad al Ministerio de Educación e interpuso un derecho de petición por su polémica con el subsidio en la UNAD. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

La actriz Margarita Rosa de Francisco respondió nuevamente a las críticas en torno a un subsidio otorgado en su matrícula universitaria en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), donde se graduó como filósofa.

De Francisco, quien inició sus estudios en la institución en 2016, explicó que no solicitó un subsidio por estrato socioeconómico y que el beneficio que recibió habría sido un reconocimiento académico conocido como “Matrícula de Honor”.

Cabe recordar que la actriz fue beneficiada por un subsidio en su matrícula en el semestre 2022-I por supuestamente pertenecer al estrato 3. “Puede ser que sí, puede ser que sí haya puesto estrato 3, pero no es suficiente requisito para que me concedan un subsidio”, había explicado en diálogo con la emisora Blu Radio.

“Reitero que nunca he aplicado para obtener un subsidio y si acaso lo recibí por error, pagaré lo que me corresponda como lo manden las autoridades competentes”, escribió en X (antes Twitter), donde compartió la resolución oficial que la exoneraba del pago en la institución educativa.

De acuerdo con la Resolución No. 011496 del 8 de agosto de 2023, la UNAD otorgó estímulos educativos a los estudiantes con los mejores promedios académicos del país en cada programa.

El documento, expedido por el rector de la universidad, precisa que la Matrícula de Honor se concede a los tres alumnos con calificaciones superiores a 4,8, quienes reciben exoneraciones entre el 50 % y el 100 % en el pago del siguiente periodo.

El artículo 85 del reglamento estudiantil de la UNAD, citado en la resolución, establece que el beneficio es un reconocimiento al mérito académico y no un subsidio socioeconómico.

En el caso de la actriz, su nombre apareció entre los listados nacionales elaborados por el Sistema Nacional de Registro y Control Académico tras el cierre del periodo 16-04 de 2022.

Rosa de Francisco también dijo que, en 2016, estaba buscando ingresar a la UNED en España. Fue entonces cuando la decana de filosofía de la UNAD —hoy vicerrectora de la institución— la contactó tras leer un trino suyo e invitarla a conocer el programa de filosofía en Colombia.

“Me puse muy feliz, pues podría empezar a estudiar en una universidad pública colombiana, a mis 55 años, sin tener que interrumpir mis compromisos como actriz”, escribió.

De Francisco aseguró que presentó un derecho de petición al Ministerio de Educación para aclarar este hecho por el cual le han llovido críticas.

Espero que el Mineducacion responda a mi derecho de petición para ver si la matrícula de honor que me exoneró del pago por una resolución que le aplicaron además a otros estudiantes que, como yo, llenaron los requisitos, es lo que están usando contra mí al confundirlo con un subsidio, que no es lo mismo”, puntualizó.

Puede leer: Tumbaron el nombramiento de la hermana de Margarita Rosa de Francisco en el consulado de Miami, EE. UU.

Utilidad para la vida