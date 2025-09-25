Esta es la resolución y las notas por las que Margarita Rosa de Francisco se ganó matrícula de honor en la Unad

La actriz Margarita Rosa de Francisco respondió nuevamente a las críticas en torno a un subsidio otorgado en su matrícula universitaria en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), donde se graduó como filósofa.
De Francisco, quien inició sus estudios en la institución en 2016, explicó que no solicitó un subsidio por estrato socioeconómico y que el beneficio que recibió habría sido un reconocimiento académico conocido como “Matrícula de Honor”.
Cabe recordar que la actriz fue beneficiada por un subsidio en su matrícula en el semestre 2022-I por supuestamente pertenecer al estrato 3. “Puede ser que sí, puede ser que sí haya puesto estrato 3, pero no es suficiente requisito para que me concedan un subsidio”, había explicado en diálogo con la emisora Blu Radio.
“Reitero que nunca he aplicado para obtener un subsidio y si acaso lo recibí por error, pagaré lo que me corresponda como lo manden las autoridades competentes”, escribió en X (antes Twitter), donde compartió la resolución oficial que la exoneraba del pago en la institución educativa.