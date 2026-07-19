Exclusivo | El testimonio de Otty Patiño sobre el día que le preguntó a Fidel Castaño por el crimen de Pizarro

Mientras la Fiscalía avanza en una investigación formal contra el general (r) Miguel Maza Márquez, director del DAS entre mayo de 1985 y septiembre de 1991, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Carlos Pizarro, EL COLOMBIANO accedió a una copia de un cuaderno judicial del proceso que aporta nuevos elementos para reconstruir uno de los crímenes que marcó la historia reciente del país.
En contexto: Fiscalía se abstiene de enviar a prisión al general (r) Miguel Maza Márquez por magnicidio de Carlos Pizarro
El cuaderno, de 192 páginas, contiene declaraciones rendidas ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía. Entre ellas, la diligencia de Otty Patiño del 9 de septiembre de 1998.
Leídas hoy, en medio de la nueva revisión judicial sobre el asesinato del exguerrillero, estas declaraciones reconstruyen las gestiones que adelantaron antiguos integrantes del M-19 para buscar respuestas sobre el crimen y las reuniones que sostuvieron con miembros de la Casa Castaño tras la desmovilización de la organización.
Pizarro fue acribillado el 26 de abril de 1990 cuando viajaba en un avión de Avianca de Bogotá a Barranquilla. Para entonces, el M-19 acababa de dejar las armas.