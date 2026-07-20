Tadej Pogacar se enruta rumbo al quinto Tour para alcanzar marcas de Eddy Merckx y Bernard Hinault

¿Con qué ventaja llegará Tadej Pogacar al final? ¿Quiénes se llevarán los maillots distintivos? Dos preguntas para la tercera semana del Tour de Francia, que arranca el martes con una contrarreloj entre Evian y Thonon-Les-Bains, luego del reparador descanso tras dos semanas de intensa lucha.
El abandono por caída de Jonas Vingegaard el domingo fue un doloroso recuerdo de que nada está ganado en el Tour. Pero incluso si se acercan las temibles etapas de los Alpes, es difícil imaginar un contexto en el que Pogacar no logre su 5° Tour de Francia, salvo una caída del esloveno.
La hegemonía del líder del Team UAE, que cuenta con un colchón de cinco minutos sobre el belga Remco Evenepoel, podría acercarse a las de Eddy Merckx en 1969 (17:54 minutos de ventaja sobre Roger Pingeon) o Bernard Hinault en 1981 (14:34 minutos sobre Lucien Van Impe).
Al final, lo único que podría frenarlo es su voluntad de ayudar a su discípulo, el mexicano Isaac Del Toro, a ganar etapas y subir al podio. Una decisión que ya le ha privado de ganar dos etapas, en Montjuic y en el Plateau de Solaison, quedando a cuatro del récord de ocho etapas ganadas en una sola edición.