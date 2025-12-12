“Tenga la decencia de renunciar”: exministro Reyes pelea con Benedetti y anuncia que lo demandará penalmente

Un nuevo rifirrafe se generó este viernes entre el exdirector de la Dian y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, a raíz de un trino publicado por el presidente Gustavo Petro, donde acusaba a Reyes de actos de corrupción y alegando que por esa razón “tuvo que sacarlo de su cargo como director de la Dian”.
El mandatario respondió a unos comentarios de Reyes durante su participación en el programa Petroverso del periodista Daniel Samper, pues el exfuncionario dijo- entre otras cosas- que “hubo miembros del Gobierno que trataron de hacer ‘torcidos’ con alias Papá Pitufo”.