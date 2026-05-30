Cuerpos de disidentes muertos en Guaviare tenían explosivos para atentar contra la Fuerza Pública

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que algunos de los cuerpos recuperados en el Guaviare, tras los combates entre miembros de las disidencias de de Calarcá y de Mordisco, portaban explosivos.

“Algunos de los cuerpos venían con artefactos explosivos, y lo único que pretendían, muy seguramente, es que cuando los abordaran en una aeronave o en un vehículo de la Fuerza Pública, los hicieran explotar. Estos criminales solamente piensan en asesinarlos”, indicó el ministro Sánchez.

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En total, 48 cuerpos habrían sido recuperados por el Cuerpo de Bomberos, la MAPP-OEA, la Misión de Verificación de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de San José de Guaviare. La identificación plena de los restos y las causas de su deceso se conocerán en las próximas horas.