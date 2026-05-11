¿Por qué Bad Bunny está compartiendo imágenes de Medellín?

La última vez que Bad Bunny pasó por Medellín fue en enero de este año cuando visitó la ciudad en medio de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour con tres fechas consecutivas en la ciudad. Al parecer disfrutó bastante de Medellín y guardó varios recuerdos y videos en su celular que ahora acaba de compartir en su cuenta de Instagram (que particularmente tiene 0 publicaciones). Puede leer: Bad Bunny en Medellín: música, símbolos y una primera noche que selló su conexión con Colombia En lo que compartió Bad Bunny se pueden ver imágenes en video de un lugar de descanso con piscina, otro de las montañas antioqueñas, un video más recorriendo Sabaneta de día, Provenza de noche.

Bad Bunny también registró su experiencia en el restaurante en elcielo no solo con el menú con los 19 momentos en una carta especial para él o el vino que tomó, sino también uno de los momentos que tienen en el lugar en el que se hace chocolaterapia: chocolate tibio en las manos de los comensales para despertar los sentidos.

La seguidilla de videos continúa con una panorámica de noche de Medellín desde algún sitio alto o mirador de la ciudad.

Se sabe que además de elcielo y otros restaurantes que visitó el artista en el sector de El Poblado también estuvo comiendo tripletas –sánduche de tres carnes ícono de la gastronomía callejera de Puerto Rico– en 50|50, el centro de baile, cultura y reflexión que emergió entre talleres de mecánica, sobre la calle Palacé, en lo que se conoce como el Perpetuo Socorro, distrito creativo. Aunque en las imágenes no compartió ese momento es uno de los que se sabe que vivió en la ciudad. Puede leer: Puerto Rico según Bad Bunny: lugares imperdibles para conocer la isla Al final de sus historias, el cantante boricua quiso resaltar a Medellín y el cariño por la ciudad. “Por muchos años he visitado Medellín, siempre la he pasado bien y me he llevado bonitas experiencias de esa ciudad, pero lo que se vivió el pasado enero en el estadio Anastasio fue otra cosa. Jamás había sentido esa energía en las pasadas ocasiones y siendo sincero, han sido una de las ciudades con mayor energía en esta gira. Me sorprendieron de la mejor manera”.

El boricua escribió sobre su amor y agradecimiento a Medellín en mayúsculas: !MEDELLÍN LO DIÓ TODO Y MÁS! ¡GRACIAS! Gracias Medallo por aceptarme y quererme, gracias Colombia por tanto y tanto amor. Tengo mucho, mucho y mucho más que contar sobre ustedes y su tierra... Algún día será. Nos veremos pronto”. Puede leer: J Balvin se mete a la cocina: Elcielo abrió nuevo restaurante en Nueva York y el artista es uno de sus socios Bad Bunny continúa de gira con su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour y vienen sus esperadas presentaciones en España, Portugal, Alemania, Francia, Suecia, Polonia, Italia, Bélgica y Países Bajos. Los primeros conciertos serán en Barcelona el 22 y 23 de mayo, en Lisboa el 26 y 27 de mayo y luego vendrá su seguidilla de conciertos en Madrid, programados para el 30 y 31 de mayo; 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

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