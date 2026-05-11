Trump advierte que alto el fuego con Irán está “en estado crítico”

“ Está increíblemente débil . Diría que está más débil que nunca ahora mismo, después de leer esa basura que nos han enviado”, declaró el mandatario estadounidense ante periodistas. “ Ni siquiera terminé de leerlo. Me dije: ‘No voy a perder el tiempo leyéndolo’. Está en estado terminal”, agregó.

Desde el Despacho Oval, Trump afirmó que la tregua se encuentra “en estado crítico” y sugirió que las negociaciones podrían colapsar si no hay cambios en la postura iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el alto el fuego pactado con Irán atraviesa su momento más delicado y lanzó duras críticas contra la última propuesta enviada por Teherán, a la que calificó como “basura”.

Trump insistió en que Estados Unidos busca garantías de que Irán no desarrollará armas nucleares durante un largo período de tiempo. “Están de acuerdo con nosotros y luego se echan atrás”, afirmó.

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La crisis internacional también comienza a tener efectos internos en Estados Unidos. El precio del petróleo y de la gasolina se ha disparado desde el inicio de la confrontación con Irán, golpeando la popularidad de Trump en un año políticamente sensible.

Ante el incremento del combustible, el mandatario aseguró que estudia suspender temporalmente el impuesto federal sobre la gasolina para aliviar el impacto económico sobre los consumidores estadounidenses.

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Además, aseguró que los precios energéticos caerían “en picado” si terminan las hostilidades con Irán, dejando claro que el futuro del alto el fuego podría definir no solo el panorama geopolítico de Oriente Medio, sino también la estabilidad económica de Estados Unidos.