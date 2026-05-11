Álvaro Uribe habló sobre la reducción de la jornada laboral ante Westcol: Petro “le mintió en la cara”

En el marco de las entrevistas que hizo el creador de contenido Westcol a los dos líderes políticos más influyentes en las últimas décadas en Colombia: Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, el expresidente hizo referencia a la autoría sobre la ley que reduce la jornada de trabajo de 48 a 42 horas semanales.

En medio de una conversación sobre temas de actualidad nacional, el streamer estaba tocando el tema de los jóvenes y las oportunidades. En ese diálogo, el exmandatario habló de economía y de las oportunidades de empleo y la informalidad laboral.

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Justo en ese instante, Uribe Vélez mencionó el proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales y aludió a que lo hizo pensando en que las familias tuvieran más tiempo para disfrutar juntas y en el bienestar del empleado.

Al momento de dar esas declaraciones, el creador de contenido se vio algo sorprendido, pues resaltó que en una entrevista previa el presidente Gustavo Petro le expresó haber sido el responsable de dicha reducción para permitir que las madres pasaran más tiempo con sus hijos. “Petro me dijo que él fue el que hizo eso”, subrayó Westcol.

“Yo le digo la verdad: le mintió, en la cara”, le respondió Álvaro Uribe al creador de contenido, recordando que estaba el proyecto de ley como constancia. El líder del Centro Democrático explicó que, si bien Petro votó a favor del proyecto cuando era senador, la iniciativa y la defensa de la misma fueron de su autoría y de su bancada.