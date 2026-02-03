Así fue la extradición a EE. UU. de alias Pipe Tuluá: “Había intenciones de rescatarlo”

A horas de la madrugada de este martes, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), realizó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, en medio de un operativo que contó con la coordinación de un amplio dispositivo de seguridad integrado por más de 70 uniformados.
La operación se llevó a cabo en menos de 30 minutos y comprendió el traslado del extraditado desde la Estación de Policía Los Mártires hasta la Base de Aviación Policial, ubicada en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá.
Alias Pipe Tuluá es requerido por la justicia en Estados Unidos por ser el señalado cabecilla de una estructura criminal con amplios vínculos con el narcotráfico nacional e internacional.
Le puede interesar: Gobierno confirmó la extradición de alias Pipe Tuluá, aunque a su defensa aún le queda un último recurso