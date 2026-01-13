Corte Suprema avaló la extradición de ‘Chiquito Malo’, cabecilla del Clan del Golfo, a EE. UU.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dio el aval para la extradición de los colombianos Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de Chiquito Malo, y de Camilo Esteban Betancourt Rosero, alias Max, quienes son requeridos por el Gobierno de Estados Unidos tras ser acusados de tener un rol clave dentro del Clan del Golfo, designado recientemente por el gobierno de ese país como una organización terrorista internacional. De acuerdo con el escrito entregado por la justicia estadounidense, alias Chiquito Malo “se unió a un concierto para delinquir y se vinculó y acordó, a sabiendas y voluntariamente, con otras personas conocidas y desconocidas para el gran jurado, así como con personas a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, para poseer con la intención de distribuir una sustancia”. La justicia estadounidense resaltó que los hechos por los que se acusa al colombiano Ávila Villadiego ocurrieron de manera continuada durante varios años y en articulación con una estructura criminal organizada. Lea también: Luis Ávila, hermano de alias Chiquito Malo, fue asesinado en corregimiento de Turbo, Antioquia

La Corte señaló que los mencionados cumplían con los requisitos legales colombianos para llevar a cabo la extradición a Norteamérica. Agregó que ‘Chiquito Malo’ permanece prófugo y no ha sido capturado, puesto que es requerido por delitos como tráfico internacional de droga y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, además de figurar en la denominada Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego enfrenta procesos en Colombia por delitos como homicidio, uso de menores para la comisión de delitos y desplazamiento forzado. Es señalado como el máximo cabecilla del Clan del Golfo, cargo que asumió tras la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, en 2022. Le puede interesar: ¿Ejército ya no podrá combatir a Clan del Golfo en Antioquia? Se encienden alertas Por su parte, Camilo Esteban Betancourt Rosero, alias Max, fue capturado en Cali, Valle del Cauca, en medio de un operativo realizado por la Policía Nacional y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Es señalado por la justicia estadounidense de diversos delitos, entre ellos narcotráfico internacional y concierto para delinquir, además de presuntamente tener nexos con el cartel de Sinaloa y estar vinculado al lavado de dinero.

Con el aval del alto tribunal, la decisión final de la extradición estará a cargo del Ejecutivo por parte del presidente de Colombia, en este caso Gustavo Petro, quien deberá firmar un decreto en caso de aprobarlo. Si ‘Chiquito Malo’ es capturado, la extradición se haría efectiva de manera inmediata con la condición fijada por el alto tribunal de que, una vez los solicitados se encuentren en el país requirente, “se garantice su retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto, en caso de ser sobreseídos, absueltos, declarados no culpables o en eventos similares”. Siga leyendo: Alcalde de Medellín radica demanda y pide medidas cautelares para que no se aplique la emergencia económica del Gobierno Petro Bloque de preguntas y respuestas