Corte Suprema avaló la extradición de ‘Chiquito Malo’, cabecilla del Clan del Golfo, a EE. UU.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dio el aval para la extradición de los colombianos Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de Chiquito Malo, y de Camilo Esteban Betancourt Rosero, alias Max, quienes son requeridos por el Gobierno de Estados Unidos tras ser acusados de tener un rol clave dentro del Clan del Golfo, designado recientemente por el gobierno de ese país como una organización terrorista internacional.
De acuerdo con el escrito entregado por la justicia estadounidense, alias Chiquito Malo “se unió a un concierto para delinquir y se vinculó y acordó, a sabiendas y voluntariamente, con otras personas conocidas y desconocidas para el gran jurado, así como con personas a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, para poseer con la intención de distribuir una sustancia”. La justicia estadounidense resaltó que los hechos por los que se acusa al colombiano Ávila Villadiego ocurrieron de manera continuada durante varios años y en articulación con una estructura criminal organizada.
