Fact check | Algo no cuadra en las cuentas de la Cepeda

El pasado domingo, la revista Cambio publicó un artículo firmado por el periodista Felipe López Caballero —quien fue propietario de Semana durante décadas— en el que hace un perfil nutrido sobre al candidato Iván Cepeda en plena campaña hacia las elecciones presidenciales de 2026.
En el texto, el aspirante del Pacto Histórico es descrito como un hombre de temperamento sobrio, reflexivo y mesurado. El periodista, quien firma por primera vez un artículo en sus 40 años de trayectoria, hizo un retrato con matices en el que incluye aspectos positivos y negativos de quien aspira a ser el heredero de Gustavo Petro.
Por ejemplo, se destaca en Cepeda una notable contención emocional, incluso frente a episodios profundamente traumáticos, como el asesinato de su padre, el dirigente de izquierda Manuel Cepeda Vargas. Un hecho que marcó de manera decisiva su vida personal y su trayectoria política.
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Sin embargo, la publicación generó la reacción del congresista y candidato presidencial, quien la calificó como “información inexacta y falaz”, especialmente en lo relacionado con la financiación de su campaña el año pasado, cuando ganó la consulta interna frente a Carolina Corcho, entonces precandidata y hoy parte de su campaña.
Es común que Cepeda haga eso con los medios que lo cuestionan. En otras ocasiones ha pedido rectificaciones por investigaciones periodísticas. Al mismo tiempo, niega sistemáticamente entrevistas y parece que evitará ir a debates de cara a la primera vuelta.