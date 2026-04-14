Fact check | Algo no cuadra en las cuentas de la Cepeda

El pasado domingo, la revista Cambio publicó un artículo firmado por el periodista Felipe López Caballero —quien fue propietario de Semana durante décadas— en el que hace un perfil nutrido sobre al candidato Iván Cepeda en plena campaña hacia las elecciones presidenciales de 2026. En el texto, el aspirante del Pacto Histórico es descrito como un hombre de temperamento sobrio, reflexivo y mesurado. El periodista, quien firma por primera vez un artículo en sus 40 años de trayectoria, hizo un retrato con matices en el que incluye aspectos positivos y negativos de quien aspira a ser el heredero de Gustavo Petro. Por ejemplo, se destaca en Cepeda una notable contención emocional, incluso frente a episodios profundamente traumáticos, como el asesinato de su padre, el dirigente de izquierda Manuel Cepeda Vargas. Un hecho que marcó de manera decisiva su vida personal y su trayectoria política. Lea también: “No doné”: habla empresario metido en polémica por dinero para campaña de Cepeda, ¿por qué los documentos dicen otra cosa? Sin embargo, la publicación generó la reacción del congresista y candidato presidencial, quien la calificó como “información inexacta y falaz”, especialmente en lo relacionado con la financiación de su campaña el año pasado, cuando ganó la consulta interna frente a Carolina Corcho, entonces precandidata y hoy parte de su campaña. Es común que Cepeda haga eso con los medios que lo cuestionan. En otras ocasiones ha pedido rectificaciones por investigaciones periodísticas. Al mismo tiempo, niega sistemáticamente entrevistas y parece que evitará ir a debates de cara a la primera vuelta.

¿Tiene razón Cepeda en sus objeciones a la nota periodística? EL COLOMBIANO, que ha investigado el tema de la financiación de su campaña, encontró observaciones imprecisas en su rectificación a López Caballero.

Afirmación de Cepeda: “Mi campaña no ha recibido ninguna donación”

El principal cuestionamiento del candidato Iván Cepeda, en un mensaje público en X dirigido a la revista Cambio y a López, tomó como punto de partida el siguiente párrafo del perfil: “Las cuentas de su campaña para la consulta de la izquierda resultaron fraudulentas. De los 964 millones de pesos que reportó como gastos ante el Consejo Nacional Electoral, 609 provinieron de una empresa fantasma y 106 de un individuo que negó haber dado un solo peso. Ahí, técnicamente, se configurarían 2 delitos: falsedad documental e intento de fraude procesal porque el propósito de esa falsedad era la plata de la reposición de los votos”. Lea también: Petro ordena que solo hablen de él en las redes sociales del Gobierno Cepeda, con el fin de desvirtuar la información, señaló que “para la consulta que se llevó a cabo el 26 de octubre de 2025, el monto del gasto de mi campaña reportado al Consejo Nacional Electoral fue de $964.830.000. El origen de ese gasto se compone de $609.399.000 de una cuenta por pagar a una empresa de publicidad (préstamo), y $355 millones en otros créditos”.

FALSO: El gasto indicado por Cepeda no está reportado como crédito sino donación

Este martes, este periódico volvió a revisar el aplicativo Cuentas Claras, habilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los candidatos y campañas reporten sus gastos electorales. En dicha plataforma aparece registrado el valor de $609.399.000 mencionado por el candidato en su respuesta a la revista Cambio. Le puede interesar: Campaña Petro hizo trampa para ganar: las claves del fallo histórico del CNE Ese ítem figura en el formulario de “propaganda electoral” y está reportado a nombre de Samat Publicidad S. A. S., como un “crédito en especie suministrado de material publicitario” para la elaboración de 1.700.000 periódicos y 2.100.000 hojas volantes impresas a full color. Junto a ese valor aparece otro registro como “crédito en especie” a nombre de Javier Antonio Pérez Páez por $116.151.000, correspondiente a la elaboración de 300.000 periódicos, 410.000 hojas volantes y 61 pendones de distintos tamaños. EL COLOMBIANO, a mediados de enero de este año, publicó tres notas sobre este tema. Para entonces Cepeda reportó gastos por un poco más de $964 millones. Sin embargo, la polémica se mantiene porque los reportes aparecen también en el formulario de “contribuciones o donaciones de particulares”, donde figura que el mayor aporte a la campaña fue realizado por la empresa Samat Publicidad S.A.S., con sede en Barranquilla, no como parte de un crédito sino como una donación de $609.399.000 millones. Lea también: Katherine Miranda se unirá a campaña de Paloma Valencia y otros secretos en De Buena Fuente Adicionalmente, figura el representante legal de esa microempresa, el señor Javier Antonio Pérez, que parece con una contribución individual por $116.151.000 millones.

“Yo en ningún momento he donado un peso”: dueño de empresa

En enero pasado, en entrevista con este diario, Javier Pérez negó haber realizado cualquier donación o aporte económico, tanto a título personal como a través de su empresa, a la campaña del senador Iván Cepeda, pese a que su compañía aparece registrada como aportante en los reportes oficiales de financiación. Así también lo dice López en su prefil a Cepeda. Según explicó Perez, su relación con la campaña es estrictamente comercial y, de hecho, aseguró que los servicios aún no han sido cancelados. “Todavía no me lo han pagado, porque el convenio es que me lo paguen cuando el fondo electoral les pague a ellos”, afirmó en ese momento. Lea también: Iván Cepeda activa minga indígena para agitar su campaña, ¿en qué están los otros candidatos? Frente a la contribución individual reportada por $116 millones, Pérez respondió: “Yo en ningún momento he donado un peso. Esos dos dineros que aparecen ahí son trabajos que ellos me encargaron para lo mismo: periódicos y volantes de la campaña. Uno de esos trabajos es por esos $116 millones. Lo que pasa es que yo ya había facturado el otro encargo y por eso está en dos pagos, que debo decir ninguno de los dos me los han cancelado. Insisto: en ningún momento yo he donado nada, eso es mentira”. No obstante, en los documentos reportados por la campaña de Iván Cepeda —y revelados en su momento por el periodista y columnista de este diario Melquisedec Torres— figuran tanto su nombre como el de su empresa en el “formulario de contribuciones o donaciones” a la campaña del candidato del continuismo del gobierno Petro.

El gerente de la campaña de Cepeda para la consulta

En enero, EL COLOMBIANO habló con Saúl Garzón, quien fue el gerente de campaña de Cepeda para esa consulta. Se trata de la persona que firmó los reportes financieros ante Cuentas Claras del CNE revelados por el periodista Melquisedec Torres. Lo dicho por Garzón va en sintonía con Cepeda en el reclamo que le hace hoy a la revista Cambio, pero no con la realidad reportada ante el CNE y el testimonio del comerciante barranquillero contratado. Entérese: Financiadores de Cepeda y Corcho que dieron $1.462 millones para consulta: una empresa en liquidación y un local sin ingresos Garzón, ingeniero químico de la Universidad Nacional, dice defender con transparencia los estados financieros y redujo las inconsistencias detectadas a lo que llamó un “problema aritmético”. “Tenemos unos recursos propios que fueron del candidato. Tenemos unas cuentas, o sea, unos créditos a pagar por la reposición, y no más, eso es todo. Él (Javier Pérez, dueño de la empresa Samat Publicidad, en Barranquilla) lo que hizo fue imprimirnos un material de publicidad y nos dio un crédito, y lo pagamos cuando salga la reposición de los votos”, dijo en exclusiva a este medio. Según su versión, no existió ninguna donación ni aporte irregular. El ingeniero sostiene que la confusión parte de una lectura incompleta del formulario electoral. No se pierda: Cepeda guarda silencio frente a escándalos del Gobierno, pero propone “ley anticorrupción” “Ustedes (los periodistas) obviaron que el formulario es de donaciones, contribuciones y créditos”, afirmó, insistiendo en que el registro debe entenderse como una obligación pendiente y no como un ingreso en efectivo. Sin embargo, ante la pregunta sobre los $609 millones que figuran como aportes de la empresa barranquillera y que los $116 millones son atribuidos a Javier Pérez, como persona natural, el ingeniero químico dijo: “Pues si fuera una donación entonces no estaría en cuentas por pagar”. En cuanto al número de periódicos y volantes impresos, dijo no recordar el número.

Por lo anterior, no es del todo precisa la afirmación del candidato Iván Cepeda en el sentido de que se trata exclusivamente de “créditos” de la campaña, pues estos registros aparecen reportados por el propio equipo en el formulario de “contribuciones o donaciones de particulares”. No se pierda: “De mí no esperen declaraciones contra la paz”: la respuesta de Iván Cepeda al parrandón en la cárcel de Itagüí Ambos rubros —atribuidos a la empresa y al propietario de la imprenta— y negados por estos en sus declaraciones, suman cerca del 75 % del total de los gastos de la campaña, los cuales ascendieron a poco más de $964 millones.

Afirmación de Cepeda: ”La deuda adquirida por concepto de publicidad no ha sido hecha con “una empresa fantasma”

Iván Cepeda también respondió a los cuestionamientos escritos por Felipe López sobre la supuesta utilización de una “empresa fantasma” para financiar su campaña en la consulta presidencial. El candidato sostiene que es “falaz” la acusación de que la empresa es “fantasma”, argumentando que la empresa Samat Publicidad S. A. S. se encuentra debidamente inscrita ante la Cámara de Comercio y expidió una factura electrónica reglamentada por la DIAN, cumpliendo así con los requisitos legales de transparencia comercial. No se pierda: Los que le ‘hablan al oído’ a Cepeda y el petrista cuestionado de La U que lo defiende En cuanto a las implicaciones penales sugeridas por el periodista, el senador enfatiza que en el texto de López no se presenta “ni una sola evidencia o indicio sobre la acusación de un supuesto fraude o falsedad documental”. Cepeda defiende la integridad de sus reportes financieros y asegura que la información contable presentada ante el CNE no evidencia ilegalidad ni irregularidad, ya que corresponde a un proceso debidamente soportado mediante créditos y cuentas por pagar, y no a donaciones irregulares como se ha sugerido.

Engañoso: no es una empresa “fantasma”, pero tiene información contable bastante cuestionable