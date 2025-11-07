Fact check: ni la ciencia ni los números acompañaron el discurso de Petro en la COP30, ¿electrificar a América?

El presidente Gustavo Petro inauguró la plenaria de la COP30 en Belém de Pará con un discurso que combinó diagnóstico, crítica y propuestas para enfrentar la crisis climática. En su intervención, centrado en la Amazonía y el papel de América Latina en la transición energética, el mandatario habló de un “fracaso global” en los esfuerzos por limitar el calentamiento planetario, cuestionó las prioridades de Europa y planteó un ambicioso plan de descarbonización financiado con medio billón de dólares.
