EPS dicen que no los invitaron a mesa de UPC y Minsalud mostró correos; ¿qué pasó?

Un nuevo cruce tuvieron esta semana los gremios de las EPS con el Ministerio de Salud. El pasado martes 23 de diciembre esa entidad convocó a las entidades del sector a la sesión de la Mesa de Trabajo de la unidad de pago por capitación (UPC) —que es la plata que el Estado les da a las aseguradoras para la atención en salud de sus afiliados—, pero no hicieron parte de ese espacio Acemi y la Andi. Estas aseguran que no las invitaron, pero la cartera mostró que sí. Le puede interesar: ¿Lapsus o desorden? MinSalud reportó intervenciones en más municipios de los que existen en el país. Según el ministerio, la convocatoria fue enviada a las entidades invitadas a través de correo electrónico y correo certificado 4-72, en los que se les envió un oficio dirigido a sus delegados, en el que se especificaron la fecha, hora, lugar y agenda de la jornada, la cual fue convocada para asistir presencial y virtualmente. En la previa a esa sesión, la presidenta de Acemi (el gremio de las EPS del régimen contributivo), Ana María Vesga, aseguró que, junto con la Andi, no fueron invitados y cuestionó si “acaso estamos vetadas las agremiaciones que hemos expuesto técnicamente las razones del desfinanciamiento del sistema” y si “no nos quiere el gobierno como interlocutores”.

Sin embargo, en un comunicado de prensa el Minsalud aseguró que sí los convidó a esa mesa de trabajo citada para el martes pasado. Para ello, mostró las copias de las invitaciones y de los recibidos de los correos.

El espacio se llevó a cabo a la hora señalada, pero el ministerio decidió que después de una hora y media de espera y tras verificar en varias oportunidades la asistencia, se determinó que no se cumplió con el quórum requerido (69 asistentes) y se levantó la sesión sin que hubiera discusión.

No obstante, mientras se hacía esa verificación del quórum, varios asistentes alertaron que sí estaban presentes los asistentes requeridos, incluso, que había 70 y varios pidieron verificar.

En su comunicado el Minsalud hizo un llamado a las organizaciones del sector interesadas “a participar de manera responsable y consecuente en las convocatorias, ya que la inasistencia impide el desarrollo adecuado del trabajo requerido y no contribuye al debate técnico” y dijo que decir que no fueron invitadas era “inaceptable”. Ante esto, Vesga respondió que “el tema es un correo enviado por un funcionario del Ministerio que se extravió entre tanto desorden, inconsistencia y despilfarro”, después de criticar a esa cartera y sus decisiones respecto al sistema.

“Tres años y medio tratando de que el Ministerio de Salud incorpore de forma técnica los ajustes al valor de la UPC cuyo foco es la calidad del servicio de salud de los colombianos, más de 42 meses de desoír a los actores del sistema, un periodo de gobierno entero quebrando su institucionalidad, más de un año desacatando una orden del máximo tribunal de la justicia en Colombia”, expresó la líder gremial.