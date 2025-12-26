EPS dicen que no los invitaron a mesa de UPC y Minsalud mostró correos; ¿qué pasó?

Un nuevo cruce tuvieron esta semana los gremios de las EPS con el Ministerio de Salud. El pasado martes 23 de diciembre esa entidad convocó a las entidades del sector a la sesión de la Mesa de Trabajo de la unidad de pago por capitación (UPC) —que es la plata que el Estado les da a las aseguradoras para la atención en salud de sus afiliados—, pero no hicieron parte de ese espacio Acemi y la Andi. Estas aseguran que no las invitaron, pero la cartera mostró que sí.
Le puede interesar: ¿Lapsus o desorden? MinSalud reportó intervenciones en más municipios de los que existen en el país.
Según el ministerio, la convocatoria fue enviada a las entidades invitadas a través de correo electrónico y correo certificado 4-72, en los que se les envió un oficio dirigido a sus delegados, en el que se especificaron la fecha, hora, lugar y agenda de la jornada, la cual fue convocada para asistir presencial y virtualmente.
En la previa a esa sesión, la presidenta de Acemi (el gremio de las EPS del régimen contributivo), Ana María Vesga, aseguró que, junto con la Andi, no fueron invitados y cuestionó si “acaso estamos vetadas las agremiaciones que hemos expuesto técnicamente las razones del desfinanciamiento del sistema” y si “no nos quiere el gobierno como interlocutores”.