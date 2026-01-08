Factcheck: las 4 imprecisiones y mentiras de Petro en su discurso después de hablar con Trump

Durante su discurso pronunciado este miércoles desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro lanzó varias afirmaciones en torno a su gestión de Gobierno en medio de una concentración masiva liderada por funcionarios públicos, sindicatos y diversos sectores sociales.
El mandatario hizo su pronunciamiento en medio del contexto de lo que calificó como una “amenaza verbal” por parte del gobierno de los Estados Unidos y una campaña de desinformación donde señaló a distintos sectores políticos.
Petro vinculó la crisis diplomática actual con el “sectarismo político colombiano”, el cual, según sus palabras, ha conducido a Colombia a un “genocidio” de 700.000 mil muertos, “la mayoría por sectarismo político y narcotráfico”, desde 1948 cuando fue asesinado el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán.
Su afirmación no es del todo precisa en el sentido en que el Centro de Memoria Histórica de Colombia (CNMH) reporta 262.197 muertes documentadas en el conflicto armado entre 1958 y julio de 2018, de ellas, al menos 215.005 eran civiles y 46.813 combatientes.