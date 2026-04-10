Estas son las fallas en el sistema de trámite de pasaportes que encontró la Procuraduría en su inspección

Una falla en la plataforma SITAC —el sistema con el que se gestionan los trámites de pasaportes— desató una cadena de revisiones y cuestionamientos sobre el funcionamiento del servicio en el país. Tras la caída del sistema, que dejó a cientos de ciudadanos sin posibilidad de agendar citas o reclamar su documento durante más de dos días, la Procuraduría General de la Nación realizó una visita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para indagar qué ocurrió. La inspección se centró en el estado tecnológico de la entidad, con especial énfasis en SITAC: su desarrollo, mantenimiento y condiciones de operación. En esa revisión, el ente de control detectó fallas importantes, particularmente en la actualización y fortalecimiento del sistema, lo que habría afectado tanto los procesos internos como la atención al público. Además, se señaló que la plataforma ha sido blanco reciente de ataques cibernéticos, lo que agravó la interrupción del servicio y el suministro de libretas.

Las dudas no se limitan al aspecto técnico. La Procuraduría también puso la lupa sobre el contrato destinado a mejorar la plataforma, al advertir posibles irregularidades en su adjudicación, ejecución y prórrogas, así como cuestionamientos sobre la capacidad del contratista y la respuesta del Ministerio frente a incumplimientos. Mientras tanto, el servicio comenzó a restablecerse en regiones como Antioquia, donde existe una oficina habilitada para expedir pasaportes sin necesidad de viajar a Bogotá. Amplíe la noticia: Tribunal mantiene demanda que busca tumbar convenio con Portugal para los nuevos pasaportes Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre las causas de la falla y si estas están relacionadas con el nuevo modelo de expedición que empezó a regir desde abril, con el que el Gobierno prometía agilizar el proceso al asumir directamente la producción del documento.

¿Cuáles son los líos judiciales que rodean el nuevo modelo de pasaportes?

En paralelo, el tema llegó a los estrados judiciales. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca avanza en el estudio de una demanda que cuestiona el contrato del nuevo sistema de pasaportes, valorado en 1,3 billones de pesos. Dentro de ese proceso, el despacho del magistrado José Élver Muñoz solicitó a la Procuraduría adelantar trámites clave para obtener una respuesta desde Portugal, país vinculado a la implementación del modelo a través de su casa de moneda. Para ello, el tribunal pidió traducir y apostillar los documentos enviados, requisito necesario para continuar con el análisis del caso. Entérese: Exclusivo | Petro mintió: los pasaportes nuevos no se imprimen en Colombia sino en Portugal La solicitud del Tribunal de Cundinamarca a la Procuraduría surge luego de que la Cancillería definiera el procedimiento a seguir en situaciones que implican requerimientos a entidades en el exterior. Entre los requisitos se encuentran: 1. “(La Cancillería) Deberá dirigirse a la autoridad homóloga en el Estado requerido, en este caso, en la República Portuguesa”. 2. “Deberá estar expedida y firmada por la autoridad judicial competente en Colombia. Firma que deberá estar avalada por el Consejo Superior de la Judicatura”. 3. “La solicitud deberá estar acompañada de la traducción al idioma oficial del estado receptor; para este caso el idioma portugués”. 4. “Se deberá redactar en estilo de súplica o forma rogada”. Entérese: Pilas: se restableció el servicio de expedición de pasaportes en la Gobernación de Antioquia

¿Cómo funciona el nuevo modelo de pasaportes

Las expectativas son altas debido a la cantidad de líos que precedieron la implementación del nuevo modelo. Desde el Gobierno Nacional aseguran que la producción quedará en manos únicamente del Estado y eso permitiría acceder al documento de manera más sencilla: “Llega temprano y en solo 15 minutos podrás tener tu pasaporte en mano”, dice la Cancillería.

Desde el primero de abril, la producción de pasaportes inició aquel camino. Sin embargo, al menos los primeros 196.000 ya se imprimieron en Portugal, no en la Imprenta Nacional de Colombia. El presidente Gustavo Petro ha afirmado en varias ocasiones que “ya hay maquinaria” en Colombia, y dijo que “los producimos. Habrá 50 mil entregados hasta el mes de abril y seguirá, por siempre”. Viviana León, gerente de la Imprenta, le dijo a El Espectador que: “Se pasa de un esquema de tercerización a uno de control directo del Estado, con soporte en cooperación internacional y transferencia tecnológica”.

Bloque de preguntas y respuestas