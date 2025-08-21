Falleció Rosalba Merchán, la madre de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre prófugo en Nicaragua

La esposa de Carlos Ramón González, Luz Dana Leal, confirmó el fallecimiento de Rosalba Merchán de González. A través de un mensaje en redes sociales, Leal comunicó la muerte de su suegra, resaltando el impacto que dejó en la familia y en quienes compartieron con ella. En Instagram, Luz Dana Leal señaló: “Nos unimos en oración por el descanso eterno de mi querida suegra, Rosalba Merchán de González, quien con su bondad y amor marcó la vida de todos los que la rodearon. Tu luz y tu legado seguirán guiando a nuestra familia”.

Este mensaje fue acompañado de una imagen en honor a su suegra con las siguientes palabras: “Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de Rosalba Merchán de González. Su luz, su bondad y su amor permanecerán siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, querida suegra”.

Imagen publicada por Luz Dana Leal, esposa de Carlos Ramon González. FOTO: REDES SOCIALES

La situación de Carlos Ramón González