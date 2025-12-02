Petro, entre el discurso feminista y la tolerancia a agresores: el gobierno de las contradicciones

Escándalos por violencia de género, denuncias por maltrato intrafamiliar, casos de acoso sexual y respuestas oficiales que restan gravedad a las agresiones han marcado, a lo largo de tres años y medio, el entorno del presidente Gustavo Petro como a ningún otro gobierno reciente. Lo que en un principio parecían episodios aislados terminó configurando un patrón machista del Gobierno del Cambio. Mientras proclaman discursos feministas y de defensa de los derechos de las mujeres, varios de los funcionarios y aliados más cercanos al poder acumulan señalamientos por conductas violentas, y muchos de ellos, pese a las denuncias, siguen ejerciendo sus cargos sin mayores consecuencias. Recibiendo, en todo caso, la bendición del mandatario.

La más reciente controversia volvió a poner en evidencia ese choque entre discurso y realidad. La denuncia de Karen Santos contra su exesposo, Ricardo Leyva, el empresario de los conciertos cercano al ministro del Interior, Armando Benedetti, reabrió el debate sobre el trato del Gobierno frente a la violencia contra las mujeres. Santos aseguró que Leyva “la reventaba a golpes”. Pero lo que detonó la indignación pública no fue solo el caso, sino la reacción del presidente: “Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”, escribió y le llovieron críticas. La congresista Jennifer Pedraza escribió: “Pdte: si cuando usted abre la boca solo puede difundir ideas machistas y misóginas, ¿por qué mejor no guarda silencio? Un policía que lee esto ve al JEFE DE LA FUERZA PÚBLICA decir que ‘no se mete’ ante una tentativa de feminicidio. R E S P E T E a las mujeres”.

El caso Leyva no es una excepción. Forma parte de una cadena de hechos que, sumados, revelan un patrón de tolerancia frente a denuncias de violencia de género, acoso sexual, maltrato psicológico o racismo dentro del Gobierno. Y, aún más preocupante, varios de los implicados continúan en sus cargos, pese a investigaciones abiertas o testimonios públicos en su contra. Desde el inicio de su mandato, Petro ha insistido en que su Gobierno es feminista. Su administración incluso sancionó la Ley 2453, destinada a combatir la violencia política contra las mujeres y garantizar su participación democrática.

A las denuncias por violencia se suma la incapacidad del presidente Petro para rechazar de manera firme este tipo de conductas. Hace apenas unos días, el ministro del Interior, Armando Benedetti, insultó abiertamente a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, llamándola “loca hijueputa”. En lugar de cuestionar el ataque, la reacción del presidente fue criticar el procedimiento judicial que la magistrada había ordenado y que detonó la furia del ministro. “Allanamiento a su casa es ilegal y se transforma en secuestro de una familia producido por una magistrada de la Corte Suprema”, escribió Petro en su cuenta de X. Pero ese no ha sido el único gesto de condescendencia del jefe de Estado. Mantener a Benedetti en su círculo más cercano, incluso después de que su esposa Adelina Guerrero lo denunciara públicamente por agresiones y amenazas con un cuchillo, es una muestra de que la defensa presidencial suele inclinarse más hacia sus funcionarios que hacia las víctimas.