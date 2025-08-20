Nicaragua negó la extradición de Carlos Ramón González, requerido por el caso UNGRD

La negativa del Gobierno de Nicaragua a extraditar a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), deja pocas dudas de que el exfuncionario no regresará a Colombia en el corto plazo para responder ante la justicia.
González fue imputado por los delitos de peculado por apropiación, cohecho y lavado de activos en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), que involucra el desfalco de recursos públicos destinados a la atención de emergencias.
Entérese: Atención: Petro solicitará al gobierno de Nicaragua que entregue a Carlos Ramón González