“Nunca había estado en una serie durante tanto tiempo”: Catalina Sandino protagoniza From

Después de haberse convertido en la primera colombiana nominada a un Premio Óscar en 2004, Catalina Sandino continuó construyendo una carrera en ese sueño que era Hollywood, donde ha trabajado con grandes como Benicio del Toro, Ben Affleck y Ana de Armas.
Pero, más allá de eso, en su filmografía –que está conformada por más de 40 producciones– hay un proyecto que destaca en una época en la que la ambición de los grandes estudios ha girado hacia la producción de series que, en pocos casos, sobreviven más allá de una o dos temporadas.