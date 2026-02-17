Tragedia en Barcelona: cinco adolescentes murieron en el incendio de un desván

Cinco adolescentes murieron el lunes por la noche al incendiarse la buhardilla de un edificio de la localidad española de Manlleu, cerca de Barcelona, informaron los bomberos de la región de Cataluña.

“Cinco personas murieron esta noche y cuatro más resultaron heridas leves en un incendio en un edificio” de Manlleu, localidad a una hora de Barcelona, informaron los bomberos en un comunicado difundido después de la medianoche, aclarando que el “fuego se originó en el trastero” del bloque de pisos.

Las víctimas, según las primeras informaciones, serían cinco jóvenes que se encontraban en este desván de almacenaje situado en la azotea del edificio.

La mayoría de ellos podrían ser menores de edad, según indicó en la televisión pública catalana Elia Tortolero, representante del gobierno catalán, quien pidió, sin embargo, esperar a que concluyan las investigaciones antes de dar información sobre las identidades y edades de las víctimas.

“Parece que son todos menores”, pero “aún tienen que confirmárnoslo”, subrayó Tortolero. Por el momento, se desconocen las causas del accidente o el motivo de la reunión de los jóvenes, agregó.