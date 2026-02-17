Siguen hallando cabezas humanas en Cali: otras dos fueron encontradas en una planta de tratamiento de agua

En Cali no salen del asombro y a la vez del temor tras el hallazgo de otras dos partes humanas en la ciudad, una seguidilla de casos que ha hecho extremar las investigaciones de las autoridades para determinar si son casos aislados o si están relacionados. El más reciente hallazgo ocurrió en la planta de tratamiento de agua de Paso del Comercio, ubicada en el nororiente de la ciudad, donde operarios de la estación que realizaban labores de aseo encontraron dos bolsas negras con restos humanos, entre ellos dos cabezas.

“Estamos esperando el levantamiento. La información que tenemos es que fue en la planta de aguas de Paso del Comercio cuando estaban haciendo limpieza y encontraron dos bolsas con partes humanas”, informaron desde la oficina de prensa de la Policía Metropolitana de Cali, que hizo presencia en el lugar una vez fueron localizadas las bolsas. Lea aquí: La violencia no cede: hallan ocho cabezas humanas junto a panfletos en Ecuador El hecho ocurrió una semana después de que las autoridades hallaran otras dos cabezas humanas, una en zona rural del municipio de La Unión y otra en inmediaciones al Centro Administrativo Municipal de la capital, cerca del río Cali.

Policías y miembros de la seguridad del Centro Administrativo Municipal de Cali encontraron un bolso que contenía una cabeza humana. FOTO: Tomada de X @personeriacali

Tras este último hallazgo en la planta de aguas, el personero de la capital vallecaucana, Gerardo Mendoza, rechazó los hechos y aseguró que estas prácticas “confirman el nivel de degradación de la violencia que enfrenta la ciudad y la presencia del crimen organizado”. El personero exigió “acciones urgentes, resultados contundentes y el desmantelamiento de estas estructuras criminales que nos hacen memorar la peor época de violencia en Buenaventura”, en la costa pacífica vallecaucana. Siga leyendo: Recuperan jetski avaluado en $140 millones en Antioquia: había sido hurtado en Cali “La ciudad no puede seguir siendo escenario de hechos que generan terror, de allí que urge definir quién estará el mando de la Policía Metropolitana, garantizando la continuidad y el respaldo para explorar los resultados que en materia de seguridad la ciudadanía requiere”, agregó el personero en X, recordando que la ciudad se encuentra sin comandante de la Policía tras el llamado a calificar del brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, que se desempeñaba como comandante de la Metropolitana de Cali y quien fue señalado por el presidente Gustavo Petro de orquestar un plan en su contra para “ponerme sustancias psicoactivas en el carro”.

La semana pasada, cuando se encontró una cabeza al interior de un bolso cerca de la Alcaldía y el Consejo de la ciudad, el alcalde Alejandro Éder aseguró que su administración no va a “desistir en la defensa de la vida”. Le puede interesar: Habla general Urrego, acusado de complot contra Petro: “Me parece un informe escueto” “Desde la Alcaldía respaldamos a la Policía Nacional y a la Fiscalía con todas nuestras capacidades para esclarecer este crimen atroz”, escribió el alcalde Eder en su cuenta de X. A su turno, la presidenta del Concejo, Daniella Plaza Saldarriaga, sostuvo que este hecho sigue poniendo a Cali “como una de las ciudades más peligrosas del país”.