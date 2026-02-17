Inversión en Colombia se desplomó a su nivel más bajo en los últimos 20 años

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó los datos más recientes del Producto Interno Bruto (PIB), que evidencian una desaceleración frente a las expectativas del mercado. Según las cifras oficiales, la economía colombiana creció 2,3% en el cuarto trimestre de 2025 y 2,6% en el total del año, mientras que la inversión está en su punto más bajo en las últimas dos décadas.
El resultado estuvo por debajo de las proyecciones. Luis Fernando Mejía, CEO de la consultora Lumen, señaló que “el crecimiento económico de Colombia sorprendió a la baja”.
Para el analista, el dato más preocupante fue la inversión. En precios constantes, la formación bruta de capital fue de $28,8 billones y completó seis meses en terreno negativo.
Desde la óptica de la formación bruta de capital fijo, la inversión entró en terreno negativo en el cuarto trimestre de 2025, con una variación de -2,9%, luego de haberse mantenido en niveles positivos entre enero y septiembre del mismo año.