Familia de Frida Kahlo ganó pleito por uso de su nombre en Colombia; Consejo de Estado negó el registro de la marca

El largo pleito entre las herederas de la artista mexicana Frida Kahlo y una corporación que quería usar comercialmente el nombre de la pintora en Colombia se resolvió, por fin, este jueves.
Tras más de dos décadas de la disputa legal, el Consejo de Estado falló a favor de la familia de la mexicana dándoles la razón en que son la únicas personas con derecho a usar el nombre “Frida Kahlo” comercialmente y que este no se le puede otorgar a una empresa que buscaba comercializar artículos como joyas, prendas de vestir, calzado y juguetes.
El caso se remonta a 2005, cuando Mara Romeo Kahlo, sobrina nieta; y Mara de Anda Romeo, sobrina bisnieta de la artista, suscribieron un contrato de asociación con Frida Kahlo Corporation, para la explotación del nombre y marcas de la artista a nivel mundial. Pero 12 años después, en 2017, el acuerdo fue terminado por la familia de Kahlo porque alegaron que la corporación incumplió sus obligaciones.