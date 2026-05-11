Colombia entra en modo Mundial: Lorenzo debe entregar la prelista este lunes y habría sorpresas

Entre los futbolistas más importantes del proceso aparecen Luis Díaz, Camilo Vargas, James Rodríguez y Jefferson Lerma, quienes han sido los jugadores con más minutos durante la era Lorenzo. Todos apuntan a liderar a Colombia en la gran cita orbital.

Desde su llegada al banquillo en 2022, Lorenzo se ha caracterizado por mantener una base sólida y estable, sin demasiadas sorpresas en sus convocatorias. Por eso, hay varios nombres que parecen tener asegurado su lugar en la Copa del Mundo.

Este lunes vence el plazo para que los entrenadores de las 48 selecciones clasificadas entreguen la prelista oficial a la FIFA. En el caso del combinado nacional, el técnico argentino deberá presentar una nómina preliminar compuesta por mínimo 35 y máximo 55 jugadores, incluyendo al menos cuatro arqueros. Sin embargo, la lista definitiva de 26 futbolistas deberá conocerse el próximo 2 de junio.

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y la ilusión de los hinchas colombianos comienza a crecer con fuerza. A solo un mes del inicio de la Copa del Mundo, todas las miradas están puestas sobre Néstor Lorenzo y la esperada convocatoria definitiva de la Selección Colombia.

Luis Díaz, la gran figura

Uno de los nombres inamovibles es el de Luis Díaz, quien llega al Mundial atravesando el mejor momento de su carrera. El extremo colombiano tuvo una temporada extraordinaria con el Bayern Múnich, disputando 49 partidos, marcando 26 goles y aportando 21 asistencias.

Los números del guajiro lo consolidan como una de las grandes figuras internacionales que tendrá la Copa del Mundo y como el principal referente ofensivo de la Selección Colombia.

Luis Javier Suárez pide pista

Otro jugador que llega encendido es Luis Javier Suárez. El delantero samario vive un presente brillante con el Sporting de Portugal, club con el que registró 35 goles y nueve asistencias en 50 encuentros.

Su gran rendimiento lo ha convertido en un serio candidato para ser titular en el ataque cafetero, disputándole el puesto a Jhon Córdoba, otro de los habituales convocados por Lorenzo.

James, experiencia y liderazgo

El capitán James Rodríguez también aparece como fijo en la convocatoria, aunque su actualidad genera interrogantes. El volante apenas ha sumado 130 minutos en cinco partidos con Minnesota United en la MLS, cuatro de ellos ingresando desde el banco.

A pesar de la falta de continuidad, el liderazgo, la experiencia y la jerarquía del ‘10’ lo mantienen como pieza clave dentro del grupo que afrontará el Mundial.

La base del equipo ya está definida

Además de las figuras ofensivas, Lorenzo tiene una columna vertebral prácticamente consolidada. Dávinson Sánchez, Jhon Arias, Richard Ríos, Jhon Lucumí y Daniel Muñoz se perfilan como titulares habituales en el esquema del entrenador argentino.

La estabilidad en la nómina ha sido una de las principales fortaleas del proceso, permitiendo que Colombia llegue al Mundial con una identidad clara y un grupo consolidado.

Las lesiones preocupan a Lorenzo

Aunque Colombia ha tenido relativa tranquilidad con las lesiones en la recta previa al Mundial, este domingo se encendieron las alarmas por la situación de Johan Mojica. El lateral salió con molestias físicas en el partido del Mallorca y, aunque todo apunta a una lesión muscular leve, aún espera exámenes médicos para determinar el alcance exacto.

La situación preocupa especialmente porque el lateral izquierdo parece ser la posición más golpeada del plantel. Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla y estaría prácticamente descartado para la Copa del Mundo.

Pese a ello, desde España llegaron reportes alentadores sobre Mojica, lo que representa un alivio para el cuerpo técnico de la Selección Colombia.