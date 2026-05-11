Colombia entra en modo Mundial: Lorenzo debe entregar la prelista este lunes y habría sorpresas

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y la ilusión de los hinchas colombianos comienza a crecer con fuerza. A solo un mes del inicio de la Copa del Mundo, todas las miradas están puestas sobre Néstor Lorenzo y la esperada convocatoria definitiva de la Selección Colombia.
Este lunes vence el plazo para que los entrenadores de las 48 selecciones clasificadas entreguen la prelista oficial a la FIFA. En el caso del combinado nacional, el técnico argentino deberá presentar una nómina preliminar compuesta por mínimo 35 y máximo 55 jugadores, incluyendo al menos cuatro arqueros. Sin embargo, la lista definitiva de 26 futbolistas deberá conocerse el próximo 2 de junio.
Desde su llegada al banquillo en 2022, Lorenzo se ha caracterizado por mantener una base sólida y estable, sin demasiadas sorpresas en sus convocatorias. Por eso, hay varios nombres que parecen tener asegurado su lugar en la Copa del Mundo.
Entre los futbolistas más importantes del proceso aparecen Luis Díaz, Camilo Vargas, James Rodríguez y Jefferson Lerma, quienes han sido los jugadores con más minutos durante la era Lorenzo. Todos apuntan a liderar a Colombia en la gran cita orbital.