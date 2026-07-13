Lamine Yamal cumple 19 años y quiere la Copa del Mundo; algunos cracks lo consiguieron a esa edad ¿quiénes son?

El delantero español Lamine Yamal, una de las estrellas del Mundial, cumple este lunes 13 de julio, 19 años. A esta edad sólo Pelé, Ronaldo Nazario y Kylian Mbappé ya eran campeones del mundo, mientras que otros astros de la historia ni siquiera habían disputado aún el torneo planetario.
Si España derrota a Francia el martes 12 de julio en semifinales y el domingo se coloca la segunda estrella en el pecho, Lamine Yamal se convertiría en el cuarto jugador más precoz en ganar el Mundial, con 19 años y 6 días, empatado con el brasileño Coutinho, que lo logró en 1962.
Por delante sólo estarían los brasileños Pelé (17 años y 249 días en 1958) y Ronaldo (17 años y 298 días en 1994) y el italiano Giuseppe Bergomi (18 años y 174 días en 1982).