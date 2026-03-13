Fiscalía imputará a ex viceministro de Defensa y tres personas más por contrato de helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación anunció imputación de cargos contra cuatro personas por su presunta participación en un caso de corrupción relacionado con el mantenimiento de helicópteros militares. Se trata de un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17.
Entre los señalados están el exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto; el exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie.
Según la investigación, estas personas habrían participado en un entramado que direccionó de forma irregular un contrato cercano a los 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional de Colombia.