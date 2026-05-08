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Flamengo reclamará los tres puntos del duelo ante DIM en el Atanasio: así quedaría la tabla del Grupo A

El Poderoso aún tiene opciones de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, o de pasar a esa instancia en la Sudamericana.

  • El DIM seguramente perderá los tres puntos del duelo contra Flamengo, ya que fue cancelado y por ello, el cuadro brasileño solicitará la victoria. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El DIM seguramente perderá los tres puntos del duelo contra Flamengo, ya que fue cancelado y por ello, el cuadro brasileño solicitará la victoria. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Tras los disturbios de este jueves en el Atanasio Girardot, se espera que Flamengo reciba los tres puntos del partido cancelado con el Medellín, y por ello se mantendría como líder del A con 10 puntos, seguido por Estudiantes de La Plata con 6; mientras que el DIM quedará con cuatro puntos y en el último lugar estará Cusco con un punto, en el Grupo A de la Copa Libertadores.

Esto seguro se dará porque, tal y como dijo José Boto, director de fútbol del Flamengo, reclamarán los puntos. “Como es lo obvio, esperamos ganar estos 3 puntos, porque la responsabilidad no es nuestra y el reglamento es claro. El equipo local no logró garantizar la seguridad”, dijo el directivo.

También le puede interesar: “No saben el daño que hacen”: Óscar Córdoba cuestiona a los responsables de los disturbios en DIM vs. Flamengo

Pero además de consolidarse como líder sólido, el cuadro brasileño pasaría de tener 7 goles a favor y dos en contra, con una diferencia de 5, a quedar con 10 goles a favor y dos en contra para 8 de diferencia, quedando en gran ventaja con relación a sus rivales.

Ahora, al Poderoso, que seguro tendrá una sanción deportiva y económica, le restan dos juegos como visitante ante Cusco el miércoles 20 de mayo a las 9:00 de la noche, hora de Colombia, y contra Estudiantes de la Plata, el 26 de mayo, a las 7:30 de la noche.

Si el DIM se mantiene tercero en la tabla, pasará a disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana. Hay que recordar que, para seguir en la Libertadores, necesita estar entre los dos primeros.

Por ahora, la ventaja en el grupo para terminar primero la mantiene el campeón defensor Flamengo, que tiene en su nómina al colombiano Jorge Carrascal; parcialmente, Estudiantes de La Plata, en el que milita Edwuin Cetré, es segundo con seis puntos.

Lea además: Así se dio la protesta que llevó a cancelar el partido entre DIM y Flamengo

Historial del Medellín en Copa Libertadores y Sudamericana

La actual es la undécima ocasión en la que el DIM está en Copa Libertadores; en cinco se ha quedado en fase de grupos, en 1967 solo disputó la primera fase, mientras que en 2019 fue eliminado en la fase 2. Su mejor actuación data del 2003, cuando avanzó hasta la semifinal, y también han sido destacadas las actuaciones de 1994, cuando avanzó hasta cuartos de final, y octavos de final en 2005.

En Copa Sudamericana, el Poderoso tiene siete actuaciones en las ediciones de 2006, 2016, 2017, 2018, 2022, 2023 y 2024.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Flamengo reclamaría los puntos ante el DIM?
El club brasileño argumenta que el Medellín no garantizó la seguridad en el estadio tras los disturbios ocurridos en el Atanasio Girardot.
¿Qué sanciones podría recibir el Medellín?
El DIM podría perder el partido por reglamento, recibir multas económicas y enfrentar sanciones deportivas de Conmebol.
¿Cómo quedaría la tabla del Grupo A?
Flamengo llegaría a 10 puntos, Estudiantes tendría 6, DIM quedaría con 4 y Cusco con 1.

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