Flamengo reclamará los tres puntos del duelo ante DIM en el Atanasio: así quedaría la tabla del Grupo A

Tras los disturbios de este jueves en el Atanasio Girardot, se espera que Flamengo reciba los tres puntos del partido cancelado con el Medellín, y por ello se mantendría como líder del A con 10 puntos, seguido por Estudiantes de La Plata con 6; mientras que el DIM quedará con cuatro puntos y en el último lugar estará Cusco con un punto, en el Grupo A de la Copa Libertadores. Esto seguro se dará porque, tal y como dijo José Boto, director de fútbol del Flamengo, reclamarán los puntos. “Como es lo obvio, esperamos ganar estos 3 puntos, porque la responsabilidad no es nuestra y el reglamento es claro. El equipo local no logró garantizar la seguridad”, dijo el directivo.

Pero además de consolidarse como líder sólido, el cuadro brasileño pasaría de tener 7 goles a favor y dos en contra, con una diferencia de 5, a quedar con 10 goles a favor y dos en contra para 8 de diferencia, quedando en gran ventaja con relación a sus rivales. Ahora, al Poderoso, que seguro tendrá una sanción deportiva y económica, le restan dos juegos como visitante ante Cusco el miércoles 20 de mayo a las 9:00 de la noche, hora de Colombia, y contra Estudiantes de la Plata, el 26 de mayo, a las 7:30 de la noche.

Si el DIM se mantiene tercero en la tabla, pasará a disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana. Hay que recordar que, para seguir en la Libertadores, necesita estar entre los dos primeros.

Por ahora, la ventaja en el grupo para terminar primero la mantiene el campeón defensor Flamengo, que tiene en su nómina al colombiano Jorge Carrascal; parcialmente, Estudiantes de La Plata, en el que milita Edwuin Cetré, es segundo con seis puntos. Lea además: Así se dio la protesta que llevó a cancelar el partido entre DIM y Flamengo

Historial del Medellín en Copa Libertadores y Sudamericana

La actual es la undécima ocasión en la que el DIM está en Copa Libertadores; en cinco se ha quedado en fase de grupos, en 1967 solo disputó la primera fase, mientras que en 2019 fue eliminado en la fase 2. Su mejor actuación data del 2003, cuando avanzó hasta la semifinal, y también han sido destacadas las actuaciones de 1994, cuando avanzó hasta cuartos de final, y octavos de final en 2005. En Copa Sudamericana, el Poderoso tiene siete actuaciones en las ediciones de 2006, 2016, 2017, 2018, 2022, 2023 y 2024.

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