Flamengo reclamará los tres puntos del duelo ante DIM en el Atanasio: así quedaría la tabla del Grupo A

Tras los disturbios de este jueves en el Atanasio Girardot, se espera que Flamengo reciba los tres puntos del partido cancelado con el Medellín, y por ello se mantendría como líder del A con 10 puntos, seguido por Estudiantes de La Plata con 6; mientras que el DIM quedará con cuatro puntos y en el último lugar estará Cusco con un punto, en el Grupo A de la Copa Libertadores.
Esto seguro se dará porque, tal y como dijo José Boto, director de fútbol del Flamengo, reclamarán los puntos. “Como es lo obvio, esperamos ganar estos 3 puntos, porque la responsabilidad no es nuestra y el reglamento es claro. El equipo local no logró garantizar la seguridad”, dijo el directivo.