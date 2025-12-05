x

Fiscalía abrió indagación preliminar contra el gobernador de Norte de Santander por presunto homicidio

El mandatario departamental es señalado de tener una presunta participación en el asesinato del periodista Jaime Vásquez el año pasado.

  William Villamizar Laguado fue señalado por alias El Cojo como presunto responsable del asesinato de un periodista y veedor ciudadano. Foto: Colprensa
    William Villamizar Laguado fue señalado por alias El Cojo como presunto responsable del asesinato de un periodista y veedor ciudadano. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 15 horas
bookmark

La Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar en contra de William Villamizar Laguado, gobernador de Norte de Santander, por el presunto homicidio del veedor ciudadano y periodista Jaime Vásquez.

El mandatario departamental habría sido señalado por José Alejandro Arias Alejos, alias El Cojo, quien pertenece a la banda AK47, grupo criminal que cometió el crimen en abril de 2024. Esta organización delincuencial está aliada actualmente con el Tren de Aragua.

Lea también: Gobernador de Norte de Santander y alcalde de Cúcuta negaron vínculos con asesinato de periodista Jaime Vásquez

Los señalamientos de alias El Cojo a Villamizar fueron hechos a través de varios mensajes de voz enviados a su defensor público. En ellos, el cabecilla de la organización delincuencial expresó no haber recibido el pago por el asesinato de Vásquez y le pidió al abogado interceder para cobrar una supuesta deuda de 600 millones de pesos.

Alias El Cojo, quien está preso en la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo en Girón, Santander, lanzó sus acusaciones contra el gobernador William Villamizar; el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo y el empresario Julio César Casas que presta servicios a entidades de la Gobernación y tiene una condena de 18 años de prisión por explotación sexual de menores de edad.

Jaime Vásquez murió en un hecho de sicariato cuando, según versiones recogidas por las autoridades, una mujer que conducía una moto y un hombre armado irrumpieron en una panadería y dispararon en múltiples ocasiones contra el veedor ciudadano.

El periodista y abogado hacía numerosas denuncias de irregularidades sobre casos de corrupción que incidían en la salud, la educación y las vías del departamento.

A través de una transmisión en Facebook, Vásquez denunció el desvío de dineros públicos. “¡Se están robando todo, por Dios! ¡William, pare!, ¿a usted quién lo llena, papito? Este es el comienzo, William. Tengo ya tiempo con este trabajito donde me tildaron de muerto de hambre, pero yo no me he robado casas como las que se ha robado usted, yo no tengo casas de 10 mil millones de peso, yo no tengo una montaña, yo no tengo cabañas, yo no tengo camionetas de 400 millones de pesos (...)”, expresó en aquel live.

Siga leyendo: ¿Qué denuncias hacía el periodista Jaime Vásquez asesinado en Cúcuta?

