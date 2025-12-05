Fiscalía abrió indagación preliminar contra el gobernador de Norte de Santander por presunto homicidio

La Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar en contra de William Villamizar Laguado, gobernador de Norte de Santander, por el presunto homicidio del veedor ciudadano y periodista Jaime Vásquez.

El mandatario departamental habría sido señalado por José Alejandro Arias Alejos, alias El Cojo, quien pertenece a la banda AK47, grupo criminal que cometió el crimen en abril de 2024. Esta organización delincuencial está aliada actualmente con el Tren de Aragua.

Lea también: Gobernador de Norte de Santander y alcalde de Cúcuta negaron vínculos con asesinato de periodista Jaime Vásquez

Los señalamientos de alias El Cojo a Villamizar fueron hechos a través de varios mensajes de voz enviados a su defensor público. En ellos, el cabecilla de la organización delincuencial expresó no haber recibido el pago por el asesinato de Vásquez y le pidió al abogado interceder para cobrar una supuesta deuda de 600 millones de pesos.

Alias El Cojo, quien está preso en la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo en Girón, Santander, lanzó sus acusaciones contra el gobernador William Villamizar; el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo y el empresario Julio César Casas que presta servicios a entidades de la Gobernación y tiene una condena de 18 años de prisión por explotación sexual de menores de edad.

Jaime Vásquez murió en un hecho de sicariato cuando, según versiones recogidas por las autoridades, una mujer que conducía una moto y un hombre armado irrumpieron en una panadería y dispararon en múltiples ocasiones contra el veedor ciudadano.