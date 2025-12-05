Blanca Uribe y Pastora Mira, dos de las antioqueñas galardonadas en los Premios Nacionales de Cultura 2025

Este jueves se celebró la entrega de los Premios Nacionales de Cultura, considerados el máximo reconocimiento en Colombia para los líderes y artistas que trabajan por el desarrollo del país desde la cultura. En el Museo Nacional se otorgaron los galardones a los 21 ganadores.

El reconocimiento más importante es el Premio Nacional Vida y Obra, que se entrega desde hace 23 años a quienes han dedicado su trayectoria artística y cultural a impulsar el arte en el país. En esta edición hubo cuatro ganadores, entre ellos la pianista antioqueña Blanca Uribe y la lideresa de San Carlos, Antioquia, Pastora Mira García, destacada por su trabajo a favor de la paz y la reconciliación.

El otro antioqueño ganador en la ceremonia fue León Darío Peláez, quien recibió el Premio Nacional de Fotografía. Desde 1985, el fotógrafo de Rionegro ha trabajado en diferentes medios de comunicación nacionales y ha sido jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, uno de los más importantes del país. Este premio se otorga a fotógrafas, fotógrafos y artistas plásticos y visuales mayores de 40 años y con más de diez años de experiencia.