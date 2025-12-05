x

Blanca Uribe y Pastora Mira, dos de las antioqueñas galardonadas en los Premios Nacionales de Cultura 2025

Cuatro antioqueños fueron premiados en estos galardones que reconocen el trabajo de aquellos artistas y líderes que trabajan en pro del desarrollo cultural del país. Conozca quiénes son.

    Blanca Uribe y Pastora García estuvieron en la entrega de los premios en Bogotá. FOTO: EL COLOMBIANO.
El Colombiano
hace 15 horas
bookmark

Este jueves se celebró la entrega de los Premios Nacionales de Cultura, considerados el máximo reconocimiento en Colombia para los líderes y artistas que trabajan por el desarrollo del país desde la cultura. En el Museo Nacional se otorgaron los galardones a los 21 ganadores.

Lea: El sector de la cultura genera 90.000 empleos en Medellín

El reconocimiento más importante es el Premio Nacional Vida y Obra, que se entrega desde hace 23 años a quienes han dedicado su trayectoria artística y cultural a impulsar el arte en el país. En esta edición hubo cuatro ganadores, entre ellos la pianista antioqueña Blanca Uribe y la lideresa de San Carlos, Antioquia, Pastora Mira García, destacada por su trabajo a favor de la paz y la reconciliación.

El otro antioqueño ganador en la ceremonia fue León Darío Peláez, quien recibió el Premio Nacional de Fotografía. Desde 1985, el fotógrafo de Rionegro ha trabajado en diferentes medios de comunicación nacionales y ha sido jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, uno de los más importantes del país. Este premio se otorga a fotógrafas, fotógrafos y artistas plásticos y visuales mayores de 40 años y con más de diez años de experiencia.

Y el Premio Nacional de Cuento fue para el escritor David Eufrasio Guzmán Valencia por su libro de cuentos Animales de familia, compuesto por 12 historias y publicado por Angosta.

Esta es la lista completa de los ganadores de los Premios Nacionales de Cultura

Premios Vida y Obra: Blanca Cecilia Uribe Espitia, Pastora Mira García, Rosmilda Ediltrudis Quiñones Fajardo “Mamá Minda”y Octavio de Jesús Arbeláez Tobón.

Premio Nacional de Danza: Fundación L’Explose y Jorge Enrique Arnedo Barrera.

Premio Nacional de Fotografía: León Darío Peláez Sánchez y Agustina Lallana Blanco.

Premio Nacional a la Labor Circense: Luis Ignacio Silva López “Tribilín” y Luz Fraicila Suárez Gutiérrez.

Premio Nacional de Contribución a la Museología Colombiana: Daniel Castro Benítez.

Premio Nacional de Cuento: David Eufrasio Guzmán Valencia.

Premio Nacional de Novela Inédita: Juliana Gómez Nieto.

Premio Nacional de Poesía: John Freddy Galindo Córdoba.

Premio Nacional de Dramaturgia: Sebastián Illera Sarmiento y María Alejandra Morales Serna.

Premio Nacional de Composición: Andrés Mauricio Acosta Rojas.

Premio Nacional a los Oficios del Campo Musical: Samuel Morales Cuchillo.

Premio Nacional de Cocinas Tradicionales: Mazamorra Chiquita, The Raizal Taste y Bollo Huevos de Pescado.

