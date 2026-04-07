Fiscalía llamó a juicio a los exministros Bonilla y Velasco por escándalo en la UNGRD

Este martes, la Fiscalía General radicó formalmente el escrito de acusación ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco. Ambos permanecen desde diciembre del año pasado en centros de reclusión.
La diligencia marca un nuevo avance en el proceso judicial que los investiga por su presunta participación en el entramado de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según las investigaciones de la Fiscalía, Bonilla y Velasco habrían liderado una red orientada a direccionar millonarios contratos y proyectos —especialmente a través de la UNGRD y el Invías— para asegurar el respaldo de congresistas a la agenda legislativa del Gobierno Nacional.