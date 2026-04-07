Atención: Interpol suspendió circular roja contra Carlos Ramón González

En una decisión inusual que levanta múltiples interrogantes, Interpol suspendió de forma autónoma la circular roja que pesaba desde septiembre de 2025 contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, señalado como pieza clave en el escándalo de corrupción que saqueó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

González, hoy en Nicaragua, donde recibió asilo político, ya fue imputado por la Fiscalía, que lo ubica como uno de los cerebros del desfalco a la entidad encargada de atender desastres en el país.

Fuentes confirmaron a este diario que la decisión fue adoptada el pasado jueves. Apenas fue notificada, la Fiscalía radicó una nueva solicitud para reactivar la circular roja, un trámite que podría resolverse en cuestión de días, pero que depende del análisis administrativo de Interpol.

En medio de ese compás de espera y aunque no hay confirmación oficial, no se descarta que el exfuncionario intente aprovechar la suspensión para moverse a otro destino.

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