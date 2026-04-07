Atención | Exministro Ricardo Bonilla queda en libertad por orden del Tribunal de Bogotá, pero sigue en juicio

El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, investigado en el caso de corrupción de la UNGRD, quedó en libertad este martes por decisión de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá.

La razón expuesta en la audiencia fue que la Fiscalía no radicó el escrito de acusación dentro del plazo legal, pese a que ya habían transcurrido 120 días desde la imputación de cargos contra Bonilla, cuando la ley establece un término de 60 días.

“Los 120 días empiezan a correr desde la audiencia de imputación de cargos. Esos 120 días se vencieron el 31 de marzo”, afirmó la magistrada Isabel Fernández.

La decisión fue apelada por el fiscal del caso, el apoderado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, reconocida como víctima dentro del proceso, así como por los delegados de la Contraloría General de la Nación y del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Bonilla es procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

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El exministro permanecía privado de la libertad desde el 18 de diciembre pasado. El fiscal del caso –antes de que la magistrada tomara la decisión– había solicitado a Isabel Fernández no acoger la petición de la defensa de Bonilla, que buscaba su libertad.

Por el contrario, sostuvo que la Fiscalía se encontraba dentro del plazo para radicar el escrito de acusación, al señalar que, tratándose de delitos contra la administración pública y el patrimonio del Estado, los términos procesales se duplican, pasando de 120 a 240 días.

El delegado explicó que el conteo de los 120 días no debía hacerse desde la imputación, sino desde la privación efectiva de la libertad, que en este caso fue ordenada el 18 de diciembre.

Bajo esa interpretación, indicó que el plazo inicial vencería el próximo 16 de abril, por lo que la Fiscalía aún estaba dentro del término para presentar la acusación.

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El fiscal, durante la audiencia, precisó que, en el marco de la investigación, el escrito fue radicado justo hoy, 7 de abril, a las 11:09 a. m. ante el Tribunal Superior de Bogotá, razón por la cual insistió en que no se tuviera en cuenta la solicitud de libertad.