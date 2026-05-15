Mbappé y Arbeloa protagonizan un nuevo rifirrafe en el Real Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé volvió a estar en el centro de la atención mediática tras revelar que no fue titular en el encuentro del Real Madrid frente al Real Oviedo debido a una decisión técnica de su entrenador, Álvaro Arbeloa. El atacante aseguró en zona mixta que el técnico le explicó que actualmente ocupa el cuarto lugar en la jerarquía ofensiva del equipo, por detrás de Vinícius, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Gonzalo. “Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo”, declaró Mbappé.

El internacional francés insistió en que no existe ningún conflicto interno y subrayó que su única tarea es mejorar para recuperar protagonismo. “No he tenido ningún problema. Hay que respetar la decisión del entrenador. Cada uno tiene su filosofía y tienes que aceptarlo. Yo solo tengo que trabajar para ser mejor que Brahim, Mastantuono, Vinícius y Gonzalo para tener minutos”, añadió. Las declaraciones llegan después de varios días de controversia alrededor del jugador francés. Mbappé había sido cuestionado por realizar un viaje a Cerdeña, en Italia, junto a la actriz española Ester Expósito mientras se recuperaba de unas molestias musculares. La situación generó aún más debate debido a su ausencia posterior en el clásico frente al FC Barcelona, especialmente porque el delantero había entrenado con normalidad junto al resto del grupo apenas dos días antes del partido. Arbeloa desmiente a Mbappé Sin embargo, Arbeloa negó rotundamente haber afirmado que Mbappé sea el “cuarto delantero” del equipo. En rueda de prensa, el técnico defendió sus decisiones y dejó claro que las alineaciones dependen exclusivamente de él. “Soy entrenador y decido quién juega y quién no. He hablado con Mbappé antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Alguien que hace cuatro días no ha jugado, hoy no podía empezar”, explicó el técnico madridista. Arbeloa también restó dramatismo a la situación y aseguró que confía plenamente en el delantero francés. “Seguro que el domingo va a ser el primer delantero, como le he dicho, y siete días después seguro que se lo vuelve a ganar”, afirmó.