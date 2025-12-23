Ministerio de Salud confirmó el primer caso de influenza A(H3N2) en Colombia: así fue como llegó al país

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron, a través de un comunicado publicado este martes 23 de diciembre, el hallazgo del primer caso de la variante K de la Influenza A H3N2 en territorio colombiano.
De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, se trata de un caso importado relacionado con un antecedente de viaje internacional reciente hacia los Estados Unidos. El paciente identificado contrajo el virus tras realizar un trayecto en un crucero que tuvo como punto de salida la ciudad de Miami.
El sistema de vigilancia genómica y epidemiológica del país detectó la presencia de este linaje tras analizar las muestras recolectadas a partir de la notificación del viaje y la aparición de los síntomas.
Este procedimiento forma parte de los protocolos de control que mantienen las entidades para monitorear la entrada de nuevas cepas virales al país.