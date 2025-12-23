Ministerio de Salud confirmó el primer caso de influenza A(H3N2) en Colombia: así fue como llegó al país

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron, a través de un comunicado publicado este martes 23 de diciembre, el hallazgo del primer caso de la variante K de la Influenza A H3N2 en territorio colombiano. Le puede interesar: Emboscada en Taminango: un policía muerto y otro herido tras ataque armado de disidencias en zona rural del Cauca De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, se trata de un caso importado relacionado con un antecedente de viaje internacional reciente hacia los Estados Unidos. El paciente identificado contrajo el virus tras realizar un trayecto en un crucero que tuvo como punto de salida la ciudad de Miami. El sistema de vigilancia genómica y epidemiológica del país detectó la presencia de este linaje tras analizar las muestras recolectadas a partir de la notificación del viaje y la aparición de los síntomas. Este procedimiento forma parte de los protocolos de control que mantienen las entidades para monitorear la entrada de nuevas cepas virales al país.

“La identificación inicial fue realizada por el Grupo de Genómica de Antioquia y posteriormente confirmada por los grupos de Virología de la Dirección de Redes en Salud Pública y el grupo de genómica de microorganismos emergentes de la Dirección de Investigación en salud Pública del INS mediante prueba molecular (FilmArrayrespiratorio)”, detalló el comunicado de la entidad. Asimismo, informaron que hasta el momento no se ha registrado un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, ni en las hospitalizaciones o fallecimientos asociados a esta variante del virus en el país. “Según la evidencia disponible, la vacuna contra la influenza continúa siendo eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes”, detallaron. De esta manera, entregaron las siguientes recomendaciones.

Las recomendaciones para evitar contagios de la variante A(H3N2)

A raíz del conocimiento del primer caso de la variante K de la Influenza A(H3N2) en territorio colombiano, el Ministerio de Salud pidió a la ciudadanía mantener las medidas de autocuidado y tener en cuenta las siguientes recomendaciones. —Lavar frecuentemente las manos en todo momento: especialmente al llegar a casa, antes de comer y después de toser o estornudar. —Contar con ventilación adecuada: sobre todo en espacios cerrados como colegios, transporte público, instituciones de salud y centros de cuidado. —Usar tapabocas: principalmente las personas con síntomas respiratorios, especialmente cuando estén en contacto con población vulnerable, tales como niños, adultos mayores o personas inmunocomprometidas. —Permanecer en aislamiento si hay síntomas: mínimo 3 días cuando haya síntomas respiratorios y evitar enviar a niños enfermos a jardines o colegios.

El ministerio aseguró que la vacunación sigue siendo una medida efectiva de protección. FOTO: SSTOCK