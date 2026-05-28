MinJusticia admite que el Gobierno no debió insistir en necropsia de Kevin Acosta

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, respaldó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en firme la reserva del informe de necropsia del niño Kevin Arley Acosta y cuestionó al Ministerio de Salud por haber insistido en pedir el documento. “Nunca debió pedirse”, escribió en su cuenta de X. El fallo, conocido el 27 de mayo, confirmó en segunda instancia que el informe tiene reserva sumarial por estar dentro de una investigación penal en curso, y respaldó la decisión del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de no entregarlo al Gobierno.

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la negativa a la solicitud del Ministerio de Salud en su intento de obtener, vía tutela, la historia clínica y el informe de necropsia del niño Kevin Arley Acosta Pico, quien murió esperando un medicamento para la hemofilia. La decisión, conocida el 27 de mayo, confirmó el fallo de primera instancia proferido en abril por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Lea también: MinSalud pierde tutela ante el Tribunal de Bogotá y no podrá acceder a la necropsia de Kevin Acosta Según el expediente, Medicina Legal contestó el 17 de marzo de 2026 mediante un oficio en el que explicó que no estaba facultada para entregar directamente los documentos solicitados porque hacen parte de una investigación penal y están cobijados por reserva legal. La entidad informó, además, que trasladó la petición a la Fiscalía 51 Seccional de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, despacho que lleva el caso. El Tribunal concluyó que esa respuesta fue clara, oportuna y suficiente, por lo que no hubo vulneración del derecho de petición. El acceso a documentos reservados, como una historia clínica o un informe de necropsia durante una investigación penal, cuenta con procedimientos específicos como el recurso de insistencia, al que puede acudir el solicitante si no está conforme con la respuesta, precisó. La tutela había sido presentada por Rodolfo Enrique Salas Figueroa, secretario general y director jurídico encargado del Ministerio de Salud, que alegaba vulneración del derecho de petición.

¿Qué le pasó al niño Kevin Acosta?

Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años con hemofilia A severa, murió el 13 de febrero en Bogotá. Llevaba semanas sin recibir el emicizumab, medicamento que necesitaba cada 28 días, por fallas en el suministro de Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Tras una caída en bicicleta, las complicaciones derivadas de la falta de tratamiento resultaron fatales.

La controversia se disparó por la respuesta del Gobierno. El mandatario, en el Consejo de Ministros en la noche del 16 de febrero de 2026, sugirió que la familia del niño debía haber prevenido riesgos y agregó que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo en ese mismo consejo que a un hemofílico hay que restringirle ese tipo de actividades. Las declaraciones generaron rechazo de la Liga Colombiana de Hemofílicos y de organizaciones de pacientes, que recordaron que con tratamiento adecuado una persona con hemofilia puede llevar una vida normal. La Procuraduría General de la Nación señaló que la falta de suministro oportuno del medicamento pudo incidir en el deterioro del estado de salud del menor. Tras esos pronunciamientos, Petro insistió públicamente en acceder a la necropsia, y el Ministerio de Salud radicó la tutela el 25 de marzo. Esa es la que ahora quedó hundida en segunda instancia.