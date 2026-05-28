MinJusticia admite que el Gobierno no debió insistir en necropsia de Kevin Acosta

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, respaldó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en firme la reserva del informe de necropsia del niño Kevin Arley Acosta y cuestionó al Ministerio de Salud por haber insistido en pedir el documento. “Nunca debió pedirse”, escribió en su cuenta de X.
El fallo, conocido el 27 de mayo, confirmó en segunda instancia que el informe tiene reserva sumarial por estar dentro de una investigación penal en curso, y respaldó la decisión del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de no entregarlo al Gobierno.