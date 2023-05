La lupa de la Procuraduría puesta en el gabinete

La Procuraduría tiene un total de 37 casos abiertos que salpican al gabinete del autodenominado “gobierno del cambio”. De acuerdo con información del Ministerio Público, los ministros Ricardo Bonilla (Hacienda), Willian Camargo (Transporte), Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), Susana Muhamad (Ambiente) e Iván Velásquez (Defensa), entre otros, tienen expedientes disciplinarios abiertos; algunos se abrieron antes de que fueran nombrados ministros. La duda está en hasta dónde avanzará la Procuraduría de Margarita Cabello en esos casos. ¿Habrá sanciones reales?

Estados Unidos se opone a entregarle datos a Maduro

Aunque la relación entre Colombia y Venezuela va muy bien desde que Petro decidió acercarse a Nicolás Maduro, hay un punto en el que Estados Unidos no ha cedido y del que dejó claro –al menos por ahora– no quiere que cambie. Resulta que la información más sensible de inteligencia que comparte Washington con Bogotá no puede ser compartida con Caracas. Y la razón es el temor de que una filtración en un gobierno autoritario como el que está enquistado en el Palacio Miraflores puede ser usada de forma errónea y afectar operaciones claves contra el terrorismo transnacional y el narcotráfico.