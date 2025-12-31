x

Últimos golpes al contrabando antes de Año Nuevo: incautaron 7.190 prendas de vestir y 339 botellas de licor en Medellín

En uno de los operativos fue desmantelado un alambique utilizado para la producción de licor adulterado. Aquí los detalles.

  Los operativos se realizaron en el barrio Laureles y en el barrio Antonio Nariño, comuna 13 de Medellín. Este fue el material encontrado: más de 7.190 prendas de vestir y zapatos y 339 botellas de licor.
    Los operativos se realizaron en el barrio Laureles y en el barrio Antonio Nariño, comuna 13 de Medellín. Este fue el material encontrado: más de 7.190 prendas de vestir y zapatos y 339 botellas de licor.
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

31 de diciembre de 2025
¡Se quedaron sin estrén y sin licor! Dos duros golpes contra el contrabando fueron propinados por las autoridades en las últimas horas en Medellín. En uno de los casos, la Policía incautó más de 7.190 unidades de confecciones y calzado en el barrio Laureles.

Durante la inspección, las autoridades lograron la aprehensión de 5.242 unidades de confecciones y 1.948 pares de calzado, mercancía que no contaba con la documentación que acreditara su legal importación al país, y cuyo avalúo comercial asciende a los $888.031 millones.

El mayor Jorge Eliecer Rodríguez Tordecilla, jefe de la División de Control Operativo Medellín, señaló que este operativo permitirá fortalecer los procesos investigativos en curso contra estructuras multicrimen dedicadas al contrabando de mercancías en los sectores de confecciones y calzado en la ciudad.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para apoyar el comercio legal y denunciar actividades ilícitas relacionadas con el contrabando a través de la línea 159.

Licor adulterado

Las autoridades también desmantelaron un alambique utilizado para la producción de licor adulterado, el cual operaba en el barrio Antonio Nariño, comuna 13 de Medellín.

Según el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, luego de seis meses de investigación, las autoridades lograron acabar con este centro de acopio ilegal. El operativo se hizo en dos diligencias de allanamiento y registro.

El primer procedimiento se realizó en una vivienda, donde funcionaba el alambique que contenía 339 botellas de licor, 25 litros de trago almacenados en canecas plásticas en condiciones insalubres, 12 bolsas con alcohol, esencia de ron y de anethol, 1.250 botellas vacías, 5.160 tapas, 3.488 tapones de aguardiente y ron, 473 dosificadores, entre otros elementos valorados en más de $32 millones.

En el lugar fue capturada una mujer de 49 años, que deberá responder por varios delitos, entre los que se encuentran; corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico.

El segundo allanamiento se desarrolló en una tienda ubicada justo al frente del inmueble donde se producía el licor adulterado. De acuerdo con la Policía, en este establecimiento, cada vez que un cliente solicitaba una botella, desde la tienda realizaban una llamada y el producto era enviado desde el alambique en una canasta amarrada a una cuerda.

Este licor abastecía algunos establecimientos de la comuna San Javier, el corregimiento de San Cristóbal y el centro de Medellín, generando, según las autoridades, rentas ilícitas que podrían superar los $60 millones mensuales.

Boque de preguntas y respuestas

¿Qué riesgos tiene el consumo de licor adulterado?
El licor adulterado puede ser muy peligroso para la salud, ya que contiene sustancias nocivas como metanol, lo que puede causar intoxicaciones, ceguera e incluso la muerte.
¿Qué se puede hacer para prevenir el contrabando en Medellín?
Es fundamental que la ciudadanía apoye el comercio legal, evitando adquirir productos de origen desconocido o sin documentación adecuada. Las autoridades sugieren denunciar actividades sospechosas a la línea 159.
¿Qué tipos de productos suelen ser más vulnerables al contrabando en Medellín?
El contrabando en Medellín afecta principalmente a productos de consumo masivo, como confecciones, calzado, licor, y alimentos, debido a su alta demanda y rentabilidad.
