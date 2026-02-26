¿Respuesta a Petro? Registraduría entregará en custodia código fuente electoral

El registrador nacional Hernán Penagos presentó al procurador Gregorio Eljach el código fuente para las elecciones. Esto corresponde al conjunto de instrucciones, en lenguaje de programación, que permiten el funcionamiento del software utilizado en procesos electorales como el preconteo, el escrutinio o la digitalización de los formularios.
“Es ‘la receta’, la solución informática o el software: es todo el conjunto de instrucciones de programación que nos permite decir qué es lo que va a salir una vez se escriban los datos. El código fuente dice cómo se va a ejecutar el programa y qué va a hacer”, explicó a este diario Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).