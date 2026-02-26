Quintero perdió pulso contra Federico Gutiérrez: alcalde no tendrá que retractarse por decir “los que se robaron a Medellín”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ganó en los estrados un pulso contra el exalcalde Daniel Quintero, quien había interpuesto una acción de tutela en su contra, buscando que se retractara de un trino en el que se refirió a los procesos judiciales que lo tienen en el banquillo. El motivo de la discordia partió de una expresión de Gutiérrez, en la que se refirió a los implicados en varios escándalos ocurridos en el cuatrienio pasado como “los que se robaron a Medellín”. Le puede interesar: “No estoy para seguir recibiendo irrespeto”: fiscal tuvo encontronazo con abogado en audiencia de Aguas Vivas Pese a que Quintero intentó argumentar que dicha expresión constituiría una supuesta violación a su presunción de inocencia y hasta una transgresión del “debido proceso”, la justicia no aceptó sus planteamientos y le dio razón a Gutiérrez, señalando que las pretensiones del exalcalde no iban a lugar. “Declarar improcedente por falta del requisito de subsidiariedad el amparo de los derechos fundamentales, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la independencia judicial, a la honra, al buen nombre, a la seguridad personal y a la dignidad humana, en la acción de tutela promovida por el señor Daniel Quintero en contra del señor Federico Andrés Gutiérrez”, se lee en la decisión judicial.

Las claves del caso El pleito se remonta al 22 de enero de 2026, fecha en la que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reprodujo en su cuenta de X un trino de un periodista en el que se informaba del nutrido calendario de audiencias relacionadas con procesos de presunta corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero, con la expresión “Que se haga justicia con los que se robaron a Medellín”. Quintero consideró que con dicho trino, Gutiérrez le estaría supuestamente afectando su presunción de inocencia, su buen nombre y presionando a la justicia. Lea además: ¿Zarpazo del equipo de Quintero a mega negocio de ISA en Perú? Según se narra en el expediente, ese mismo día presentó una solicitud de rectificación, a la que Gutiérrez se negó. Tomando como base esa negativa, y argumentando que supuestamente desde 2024 era víctima de un patrón de hostigamientos, Quintero interpuso una acción de tutela, pidiendo rectificar y eliminar la publicación original, así como prohibir que el alcalde Gutiérrez volviera a emitir expresiones similares.

Según se lee en el escrito de tutela, Quintero también anexó al juzgado referencias a otros trinos de Gutiérrez, en los que expresaba frases como: “Ya son 55 los imputados por la Fiscalía, incluyendo el jefe de la banda”, “Crearon una estructura criminal para robarse a Medellín y efectivamente lo hicieron”, “Los que se robaron a Medellín... Deben ir a la cárcel por corruptos”, “Deben caer todos. Hasta llegar a la cabeza de la estructura criminal” o “Que Colombia entera lo sepa. Se robaron a Medellín. Saquearon a Medellín”. La acción de tutela fue admitida el 11 de febrero de 2026 y comenzó a ser dirimida en el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias. Al ser requerido por la justicia, el alcalde Gutiérrez argumentó que únicamente había reproducido una publicación objetiva en la que se informaba de un calendario de audiencias, un material que era público y de interés general. Lea además: ¿Quién es la exnovia a la que Miguel Quintero puso en el Área Metropolitana y que hoy está imputada por corrupción? De igual forma, Gutiérrez señaló no encontrar asidero en el señalamiento de que le estuviera vulnerando el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, ni la independencia judicial, ya que él no ejercía funciones jurisdiccionales. El alcalde también argumentó en su defensa que se sentaría un grave precedente si a él se le coartara su derecho a la libertad de expresión para referirse a un proceso de interés público que estuviera en curso, al tiempo que señaló que sus manifestaciones no tenían una atribución directa de responsabilidad penal.