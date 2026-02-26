Quintero perdió pulso contra Federico Gutiérrez: alcalde no tendrá que retractarse por decir “los que se robaron a Medellín”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ganó en los estrados un pulso contra el exalcalde Daniel Quintero, quien había interpuesto una acción de tutela en su contra, buscando que se retractara de un trino en el que se refirió a los procesos judiciales que lo tienen en el banquillo.
El motivo de la discordia partió de una expresión de Gutiérrez, en la que se refirió a los implicados en varios escándalos ocurridos en el cuatrienio pasado como “los que se robaron a Medellín”.
Pese a que Quintero intentó argumentar que dicha expresión constituiría una supuesta violación a su presunción de inocencia y hasta una transgresión del “debido proceso”, la justicia no aceptó sus planteamientos y le dio razón a Gutiérrez, señalando que las pretensiones del exalcalde no iban a lugar.
“Declarar improcedente por falta del requisito de subsidiariedad el amparo de los derechos fundamentales, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la independencia judicial, a la honra, al buen nombre, a la seguridad personal y a la dignidad humana, en la acción de tutela promovida por el señor Daniel Quintero en contra del señor Federico Andrés Gutiérrez”, se lee en la decisión judicial.