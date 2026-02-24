¿Por qué resurgen las dudas sobre la salud mental y física de Petro?

En momentos en los que el presidente Gustavo Petro sigue insistiendo en un supuesto fraude electoral, lo que provocó que diferentes organismos –desde la Registraduría hasta la Defensoría del Pueblo– cerraran filas y salieran en defensa del sistema electoral, se conoció un vehemente pronunciamiento del procurador General, Gregorio Eljach, en el que cuestiona el estado de salud mental del jefe de Estado.
Si bien inicialmente el funcionario dijo en tono mesurado que no había “evidencia” que permitiera “concluir que exista alguna irregularidad”, bastaron horas para que subiera los decibeles y emitiera una declaración mucho más fuerte en contra del mandatario frente a un auditorio.
Lo anterior, luego de que Petro contestó directamente a sus palabras y le preguntó si le habían “entregado el código fuente del software Thomas Greg and Sons para que le haga a una auditoría de expertos”. Ante ello, Eljach –quien fue ternado por el propio mandatario ante el Senado luego de haber sido secretario de esa corporación por 12 años– se desmarcó del presidente, expresó públicamente su malestar y hasta llegó a cuestionar su salud mental.
“Y no puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena por un tuit de quién sabe qué estado mental estaría el hombre (sic) porque se le ha cuestionado mucho, incluso han pedido hasta exámenes de toxicología. Y yo no debería hacer referencia a ese tema”, sentenció.
También dijo que este miércoles sostendrá un encuentro con el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Hernán Penagos “para revisar lo que está pasando en las elecciones y se lo diremos al país. Si encontramos algo indebido, lo diremos públicamente”.
Eljach fue enfático en que aún no hay hallazgos o indicios de una supuesta irregularidad, por lo que instó al primer mandatario a no jugar con la honra de los funcionarios del Estado y las instituciones.
“Con la honra de nosotros no va a jugar nadie por más presidente que sea. Fue él quien me postuló a mí para la terna, pero aquí tienen que respetarnos y respetar la competencia del Ministerio Público”, agregó.
Petro no tardó en responder y sostuvo que lo que está en juego supuestamente es “la honra de Colombia” y alegó que desde 2018 la Procuraduría “viene desacatando las ordenes del Consejo de Estado”.
Hace poco menos de un año, la relación entre Eljach y Petro era totalmente distinta. La cercanía entre ambos era evidente y se tradujo en decisiones favorables al Ejecutivo en temas clave que eran del corazón petrista, como las reformas a la salud y pensional.
EL COLOMBIANO, a mediados del año pasado, encontró ocho asuntos en los que la Procuraduría reversó decisiones, emitió conceptos favorables o fijó posiciones que se ajustaban a los intereses de Petro, esto desde mediados de enero de 2025 cuando Eljach asumió el cargo. Además, según varias fuentes de la entidad, incluso había una orden explícita de “no afectar” al Gobierno durante la luna de miel entre Palacio y el Ministerio Público.
“Ningún seguimiento que afecte al Gobierno, esa es la orden. Un cambio de 180 grados”, dijo entonces un funcionario de nivel directivo bajo reserva por temor a represalias. Esa luna de miel parece haber llegado a su final.
El presidente Petro cayó en el deseo, como la mayoría de mandatarios, de creer que por haber ternado a un funcionario, estos deben rendirle cuentas a él y a su gobierno y no a la ciudadanía y a la ley. Algo parecido sucedió con la fiscal Luz Adriana Camargo, ternada por Petro, o Iris Marín, elegida también por sectores del petrismo, entre otros. El mandatario felicitaba a Camargo cuando era funcional a sus intereses, pero cuando empezó a tomar decisiones independientes y, sobre todo, jurídicamente pertinentes, la criticó con dureza.