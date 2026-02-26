x

Alerta roja en varias regiones de Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas por creciente del río Cauca

La alerta está activa para las poblaciones del Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia por riesgo de inundaciones.

  • La alerta ocurrie en medio de intensas lluvias que han afectado el occidente colombiano en los últimos días. Foto: El Colombiano
    La alerta ocurrie en medio de intensas lluvias que han afectado el occidente colombiano en los últimos días. Foto: El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró alerta roja por el incremento sostenido en los niveles del río Cauca y advirtió que varias poblaciones de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia enfrentan riesgo de inundaciones.

La decisión se tomó tras registrar aumentos en distintos puntos de monitoreo a lo largo de la cuenca, en medio de intensas lluvias que han afectado el occidente colombiano en los últimos días. Según el Ideam, la creciente podría generar desbordamientos en zonas ribereñas, afectaciones a viviendas, vías rurales, cultivos y posibles evacuaciones preventivas.

Lea también: Las lluvias de marzo serán hasta 41,6% más intensas que las del año pasado, según el Ideam

El río Cauca, que atraviesa buena parte del territorio nacional, suele presentar incrementos significativos en temporadas de lluvias; sin embargo, las actuales condiciones hidrometeorológicas han acelerado el ascenso del caudal, especialmente en sectores históricamente vulnerables.

En el Valle del Cauca, las autoridades locales activaron protocolos de gestión del riesgo en municipios cercanos a la ribera. En Risaralda y Caldas, los organismos de socorro mantienen vigilancia constante sobre puntos críticos donde el terreno presenta alta inestabilidad. En Antioquia, particularmente en el Bajo Cauca, se evalúan posibles afectaciones en zonas rurales y mineras.

Le puede interesar: Córdoba en emergencia: empresas y fundaciones envían donaciones y ayudas para damnificados por inundaciones

El Ideam recomienda a las alcaldías y consejos municipales de gestión del riesgo, activar planes de emergencia y contingencia, monitorear de manera permanente el comportamiento del río, identificar y evacuar preventivamente a familias en zonas de alto riesgo, restringir actividades recreativas y de pesca en el afluente, entre otras medidas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa alerta roja por creciente?
Es el nivel máximo de advertencia ante riesgo inminente de desbordamientos e inundaciones.
¿Puede haber evacuaciones?
Sí, especialmente en zonas ribereñas de alto riesgo.
¿El río Cauca suele crecer en temporada de lluvias?
Sí, pero el aumento actual es sostenido y más acelerado de lo habitual.
¿Quién monitorea el nivel del río?
El Ideam a través de estaciones hidrometeorológicas en la cuenca.
