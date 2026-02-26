Alerta roja en varias regiones de Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas por creciente del río Cauca

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró alerta roja por el incremento sostenido en los niveles del río Cauca y advirtió que varias poblaciones de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia enfrentan riesgo de inundaciones.

La decisión se tomó tras registrar aumentos en distintos puntos de monitoreo a lo largo de la cuenca, en medio de intensas lluvias que han afectado el occidente colombiano en los últimos días. Según el Ideam, la creciente podría generar desbordamientos en zonas ribereñas, afectaciones a viviendas, vías rurales, cultivos y posibles evacuaciones preventivas.

El río Cauca, que atraviesa buena parte del territorio nacional, suele presentar incrementos significativos en temporadas de lluvias; sin embargo, las actuales condiciones hidrometeorológicas han acelerado el ascenso del caudal, especialmente en sectores históricamente vulnerables.